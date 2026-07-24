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24.07.2026 в 12:30

Вьетнам предложил запретить детям младше 16 лет публиковать контент в соцсетях

Власти хотят обязать платформы регистрировать аккаунты несовершеннолетних через родителей

Власти Вьетнама подготовили проект постановления, который может существенно ограничить использование социальных сетей несовершеннолетними. Так, пользователям младше 16 лет могут запретить самостоятельно публиковать контент, оставлять комментарии и реагировать на чужие записи. Регистрация аккаунтов для детей будет возможна только с использованием данных родителей или законных опекунов, пишет Reuters.

Проект также обязывает владельцев социальных платформ внедрить технические механизмы для определения возраста пользователей. Компании должны будут обеспечивать максимальный уровень защиты детских аккаунтов, а также автоматически выявлять и ограничивать доступ к материалам, связанным с насилием, порнографией, азартными играми, запрещенными веществами и другим потенциально опасным контентом.

При этом цель инициативы заключается не в полном запрете социальных сетей для детей, а в создании безопасной цифровой среды с учетом возраста пользователей.

Кроме того, власти предлагают ужесточить правила для онлайн-игр: игровые сервисы должны будут проверять возраст пользователей, регистрировать аккаунты несовершеннолетних через родителей и ограничивать время игры для детей младше 16 лет до 60 минут в день в рамках одной платформы.

Инициатива отражает мировой тренд на усиление контроля за использованием социальных сетей детьми. Еврокомиссия уже готовит инициативу по введению единых возрастных ограничений для социальных сетей по всему Евросоюзу.

Юлия Топольская
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