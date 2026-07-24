Вьетнам предложил запретить детям младше 16 лет публиковать контент в соцсетях

Власти Вьетнама подготовили проект постановления, который может существенно ограничить использование социальных сетей несовершеннолетними. Так, пользователям младше 16 лет могут запретить самостоятельно публиковать контент, оставлять комментарии и реагировать на чужие записи. Регистрация аккаунтов для детей будет возможна только с использованием данных родителей или законных опекунов, пишет Reuters.

Проект также обязывает владельцев социальных платформ внедрить технические механизмы для определения возраста пользователей. Компании должны будут обеспечивать максимальный уровень защиты детских аккаунтов, а также автоматически выявлять и ограничивать доступ к материалам, связанным с насилием, порнографией, азартными играми, запрещенными веществами и другим потенциально опасным контентом.

При этом цель инициативы заключается не в полном запрете социальных сетей для детей, а в создании безопасной цифровой среды с учетом возраста пользователей.

Кроме того, власти предлагают ужесточить правила для онлайн-игр: игровые сервисы должны будут проверять возраст пользователей, регистрировать аккаунты несовершеннолетних через родителей и ограничивать время игры для детей младше 16 лет до 60 минут в день в рамках одной платформы.

Инициатива отражает мировой тренд на усиление контроля за использованием социальных сетей детьми. Еврокомиссия уже готовит инициативу по введению единых возрастных ограничений для социальных сетей по всему Евросоюзу.