Вещатель «Евровидения» рассматривает «альтернативные планы действий» из-за коронавируса

Нидерландская компания NPO, которая получила права на проведения «Евровидения» в Роттердаме в 2020 году, начала рассматривать «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от коронавируса в стране, пишет издание «Ведомости». Шестого марта от болезни скончался 86-летний пациент одной из местных клиник.

Пока не сообщается, какие именно варианты рассматривает вещатель, но его представитель пообещал, что компания будет следовать указаниям медицинских служб. Согласно первоначальному плану, «Евровидение» должно было проходить с 12 по 16 мая. По состоянию на четверг в Нидерландах зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом.

Несколько дней назад появилась информация о том, что группа Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят участники, пока не известно.

На данный момент коронавирусом нового типа в мире заразилось порядка 100 тыс. человек, около 3 тыс. скончались. Эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.