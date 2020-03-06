Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.03.2020 в 14:35

Вещатель «Евровидения» рассматривает «альтернативные планы действий» из-за коронавируса

В Нидерландах, где пройдет конкурс, зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Нидерландская компания NPO, которая получила права на проведения «Евровидения» в Роттердаме в 2020 году, начала рассматривать «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от коронавируса в стране, пишет издание «Ведомости». Шестого марта от болезни скончался 86-летний пациент одной из местных клиник.

Пока не сообщается, какие именно варианты рассматривает вещатель, но его представитель пообещал, что компания будет следовать указаниям медицинских служб. Согласно первоначальному плану, «Евровидение» должно было проходить с 12 по 16 мая. По состоянию на четверг в Нидерландах зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом.

Несколько дней назад появилась информация о том, что группа Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят участники, пока не известно.

На данный момент коронавирусом нового типа в мире заразилось порядка 100 тыс. человек, около 3 тыс. скончались. Эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Евровидение Нидерланды
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.