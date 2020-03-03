Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Группа Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не известно, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Илья Прусикин, фронтмэн группы Little Big: Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены.

Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Широкую популярность Little Big сперва получила за рубежом, а в России на группу обратили внимание после выхода композиции Skibidi. Клип на эту песню набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю; к настоящему моменту его посмотрели более 362 млн раз.

В августе прошлого года Илья Прусикин занял пост креативного директора «Связного-Евросети», он проработал в торговой сети три месяца, уточняя, что большую часть этого времени «занимался своим альбомом и ездил в тур».