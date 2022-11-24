Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Василий Рубан
Финансовый маркетплейс Выберу.ру
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.11.2022 в 16:27

Топ-менеджеры «билайна» выкупят компанию у владельца за 130 млрд рублей

Ранее акционер «Вымпелкома» объявил о поиске покупателей на российский бизнес

5

Топ-менеджеры «Вымпелкома» (бренд «билайн») подписали соглашение о выкупе компании у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. Согласно его условиям, холдинг получит от продажи российского бизнеса 130 млрд руб. Сделку планируется закрыть не позднее 1 июня 2023 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

По данным источников РБК, после продажи «Вымпелком» возьмёт на себя долю долга Veon — $8,2 млрд.

В начале ноября Veon объявил проведение конкурса на продажу «Вымпелкома». Отмечалось, что холдинг хочет достичь «оптимального результата для всех заинтересованных сторон». Продажа началась в связи с санкциями, наложенными на Veon. На фоне сообщений о продаже российских активов акции холдинга на Мосбирже растут на 35%.

Александр Торбахов, генеральный директор «билайна»:

Эта сделка — важная веха в истории билайна. Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для группы Veon, что обеспечило его победу в конкурентном процессе по продаже актива.

Что касается работы компании: для наших клиентов всё останется по-прежнему. Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от неё отказываться.

В июне Veon заявляла, что её бизнес в России обесценился на $449 млн в первом квартале 2022 года. В конце февраля холдинг отказался от прогнозов на текущий год из-за влияния на фактический результат специальной военной операции на Украине и пандемии коронавируса.

Компания основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах. Главный офис организации находится в Амстердаме. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в Азии, Африке и СНГ. Крупнейший акционер Veon — LetterOne, созданная основателями «Альфа-Групп», ей принадлежат 47,9% акций.

Вымпелком Билайн Сделка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.