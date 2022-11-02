«Билайн» сменит владельца

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий в России «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи российского бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.



Руководство Veon «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, его операции в России, его акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за её пределами», говорится в солобщении.

Как отметили Sostav в пресс-службе «Билайна», в связи с тем, что акционером «Вымпелкома» является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции, организация попала под «множество различных регуляторных ограничений»: «Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телекомрынка».

«Акционером компании был запущен процесс реструктуризации владения ПАО «Вымпелком». Через похожие процессы на российском рынке уже прошло множество компаний, имеющих иностранные холдинговые структуры. Подчеркнём, что независимо от итоговой корпоративной структуры, стратегия «Билайна» остаётся неизменной», — пояснили в компании.

В июне Veon заявляла, что её бизнес в России обесценился на $449 млн в первом квартале 2022 года. В конце февраля холдинг отказался от прогнозов на текущий год из-за влияния на фактический результат специальной военной операции на Украине и пандемии коронавируса.

Компания основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах. Главный офис организации находится в Амстердаме. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в Азии, Африке и СНГ. Крупнейший акционер Veon — LetterOne, созданная основателями «Альфа-Групп». Ей принадлежат 47,9% акций «ВымпелКома».

На открытии торгов на Мосбирже акции Veon росли на 10,86%, до 25 руб. за бумагу после информации о продаже холдингом российских активов. По состоянию на 10:24 мск стоимость акций составила 25,6 руб. — рост на 13,7%.