Apple выиграла суд по делу о покупке электронных книг

Apple добилась отклонения коллективного иска, в котором компанию обвиняли во введении пользователей в заблуждение при продаже электронных книг и аудиокниг. По мнению истцов, кнопка «Купить» создает впечатление, что пользователь становится владельцем цифрового контента, хотя на практике он получает лишь право пользоваться произведением на условиях сервиса.

Судья постановил, что истцы не смогли доказать наличие реального ущерба: они не заявили, что когда-либо лишились доступа к приобретенным книгам или аудиокнигам, а значит, не имеют оснований требовать компенсацию.

Поводом для разбирательства стал закон Калифорнии, вступивший в силу в 2024 году. Он запрещает цифровым платформам использовать формулировки «купить» или «приобрести» без четкого предупреждения, если пользователь получает не право собственности на цифровой товар, а лишь право доступа к нему, которое зависит от условий платформы и лицензионных соглашений с правообладателями.

Для пользователей это означает, что даже после оплаты цифровой книги, фильма или музыки сервис теоретически может прекратить доступ к контенту — например, если истекут права на его распространение. Именно поэтому американские регуляторы требуют, чтобы цифровые магазины понятнее объясняли, какие права получает покупатель.

Для Apple это уже не первое подобное дело. Ранее компания урегулировала аналогичный иск, касавшийся продажи фильмов и музыки, а сейчас с похожими претензиями столкнулась Amazon. Истцы утверждают, что сервис также недостаточно ясно информирует пользователей о том, что они приобретают не цифровой файл в собственность, а право пользоваться им на условиях платформы.