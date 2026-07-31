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18+
31.07.2026 в 09:40

Hasbro выиграла спор о «Свинке Пеппе»

Суд обязал удалить ролики Wolfoo, копирующие аудиодорожки из сериала

Hasbro одержала победу в многолетнем споре об авторских правах вокруг мультфильма «Свинка Пеппа». Высокий суд Великобритании постановил удалить видеоролики с участием персонажа Wolfoo с онлайн-платформ, включая YouTube, после того как установил незаконное использование звуковых элементов из популярного детского сериала.

Разбирательство началось в 2022 году по иску компании Astley Baker Davies Ltd — создателя «Свинки Пеппы», права на которую принадлежат Hasbro. Истцы утверждали, что в мультсериале Wolfoo, созданном вьетнамской компанией SConnect, были использованы элементы оригинального контента. В итоге основное внимание в суде сосредоточили не на внешнем сходстве персонажей, а на аудиодорожках, которые было проще подтвердить документально.

Судья Смит пришел к выводу, что копирование звуковых фрагментов носило «широко распространенный» характер. По его словам, доказательства использования аудиоматериалов из «Свинки Пеппы» были неопровержимыми. В частности, речь шла о коротких узнаваемых звуках и выражениях. Суд установил нарушения во всех 92 англоязычных эпизодах Wolfoo, которые были изучены, а также примерно в 75% проверенных роликов на других языках.

Компания SConnect отрицала намеренное нарушение авторских прав и заявляла, что часть спорных материалов была создана сторонними подрядчиками без ведома компании.

Ранее «Свинка Пеппа» оказалась в центре скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта. Стало известно, что компания Hasbro, купившая этот бренд в 2019 году, ввела новые условия контракта, согласно которым юные актеры озвучки должны передать права на использование своих голосов для обучения искусственного интеллекта. Это вызвало обеспокоенность профессиональных ассоциаций.

Юлия Топольская
Hasbro
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