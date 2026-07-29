Бывшие члены HFPA подали иск на $150 млн против владельцев «Золотого глобуса»

Бывшие члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) подали в федеральный суд Калифорнии иск против Penske Media, а также связанных с ней структур. Истцы требуют не менее $150 млн компенсации и добиваются аннулирования соглашения о роспуске HFPA, утверждая, что при приобретении прав на премию «Золотой глобус» были допущены мошеннические действия. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно иску, владелец Penske Media Джей Пенске и глава Eldridge Industries Тодд Боэли якобы действовали в сговоре, чтобы спровоцировать бойкот церемонии, снизить стоимость актива и впоследствии приобрести его на выгодных условиях. По версии истцов, участие Penske в сделке 2023 года было скрыто от совета HFPA.

В материалах дела также говорится, что новым владельцам удалось внедрить своих представителей в руководство ассоциации для продвижения сделки. Кроме того, бывшие члены HFPA утверждают, что после завершения сделки покупатели отказались выполнять обещания о пожизненных билетах на церемонию и сохранении права голоса.

Представитель нынешних владельцев «Золотого глобуса» отверг обвинения, назвав иск «абсурдным». По его словам, претензии исходят от организации, которая прекратила существование и ранее неоднократно подвергалась критике за нарушения этических стандартов и недостаточную инклюзивность.

Кризис вокруг «Золотого глобуса» продолжается с 2021 года после расследования о деятельности HFPA, которое привело к бойкоту церемонии и отказу NBC от ее трансляции в 2022 году. После смены вледельца в 2023 году новым вещателем премии стала телесеть CBS.