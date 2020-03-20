«Ведомости» временно сменила название на «Вседомой»

Газета «Ведомости» временно изменила название на «Вседомой», чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса.

Таким образом издание привлекает внимание читателей к проблеме распространения в России и мире коронавирусной инфекции. Газета подчеркивает, что один самых эффективных способов остановить распространение вируса — свеcти к минимуму социальные контакты и остаться дома.

Из заявления газеты: Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, один из самых эффективных способов остановить распространение вируса — свеcти к минимуму социальные контакты. Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции «Ведомостей» и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний.

Ранее Sostav сообщал, что многие рекламные группы инициировали перевод своих сотрудников на «удаленку». Работа по изменению бизнес-процессов для перехода к удаленному формату стартовала заблаговременно, и сейчас большинство работников остаются дома.