MAG приобрел оператора наружной рекламы HD Outdoor

Оператор наружной и внутренней рекламы HD Outdoor продолжит работу под брендом MAG. Бизнес приобрел предприниматель Иван Кузнецов, который объединит сети и команды двух компаний. Дарья Чуйкова останется в бизнесе на позиции исполнительного директора. Об этом участники сделки рассказали Sostav.

Объединение позволит MAG расширить сеть наружной и внутренней рекламы в Москве и регионах. Вместе с сетью HD Outdoor компания получит команду с опытом разработки рекламных конструкций, их обслуживания и продажи размещений. Для HD Outdoor сделка обеспечит инвестиции в новые площадки и технологии.

Иван Кузнецов будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса. Дарья Чуйкова примет участие в разработке стратегии и возглавит ее реализацию: в ее ведении останутся развитие сети, коммерческая и операционная деятельность, а также продвижение компании в медиасреде. Команды MAG и HD Outdoor сформируют единые службы продаж, клиентского сервиса и технического обслуживания.

В 2027 году объединенная компания планирует запустить не менее пяти новых проектов в сегменте премиальной наружной рекламы в Москве, Московской области и крупнейших городах России. Подробнее о них компания намерена сообщить в конце ноября — начале декабря 2026 года.

Основной интерес для Ивана Кузнецова представляли сеть HD Outdoor в торговых пространствах, включая проект с гипермаркетами «Глобус», и команда оператора. Кузнецов рассчитывает на команду HD Outdoor в реализации планов по расширению сети.

Иван Кузнецов, генеральный директор MAG: Для нас приобретение компании HD Outdoor — это прежде всего команда профессионалов, которые смогли за короткий срок занять прочную нишу на рынке внутренней рекламы. Поэтому мы в первую очередь заинтересованы в людях, помимо сети, которую им удалось развить. Объединив человеческие, финансовые и административные ресурсы, мы сможем вывести компанию на новый уровень. Мы рады, что Дарья остается в управлении компанией, имея большой опыт в медиасфере. Мы с воодушевлением смотрим в будущее, несмотря на крайне непростые времена на рынке рекламы. В 2027 году рынок наружной рекламы увидит новые премиальные локации. Мы порадуем наших клиентов крупной рекламной инфраструктурой с высокой проходимостью. При этом мы развиваем компанию не только в Москве и Московской области, но и в регионах. В крупных городах мы также будем продолжать развитие.

Для HD Outdoor привлечение инвестора стало способом ускорить рост. До сделки компания развивалась самостоятельно и теперь получает ресурсы для расширения сети и укрепления позиций на конкурентном рынке.

Дарья Чуйкова, исполнительный директор MAG: Я вижу в этом объединении прежде всего возможность для развития. На быстро меняющемся рынке важно становиться сильнее каждый день. Теперь мы можем делать это быстрее и работать на опережение.

Команда HD Outdoor продолжит работу с действующими клиентами и партнерами.

Анатолий Купреев, генеральный директор MasterAd: Оба актива представлены на рынке достаточно давно и хорошо известны как агентствам, так и рекламодателям. В результате слияния рынок получит интересный набор носителей в обоих направлениях — наружной и внутренней рекламе, что должно привести к появлению не столько мультиформатных предложений, сколько к возможности более целевого охвата аудитории. Расширение сети даст клиентам больше гибкости в реализации своих маркетинговых планов. Очень здорово, что при слиянии компаний принято решение о сохранении команды. Это не только правильно для сохранения преемственности, но и даст возможность создания новых проектов.

Амина Строганова, руководитель отдела по закупкам наружной и внутренней рекламы «СберМаркетинг»: MAG делает серьезную заявку на усиление своих позиций на рынке наружной рекламы. Приобретение HD Outdoor — это не просто расширение сети, а возможность объединить компетенции, инфраструктуру и сильные команды. Такие инвестиции формируют основу для дальнейшего роста и появления новых интересных проектов на рынке.

В сеть HD Outdoor входят 30 цифровых кубов в торгово-развлекательных центрах Москвы, Московской области и регионов, а также девять двусторонних пилонов в столичных торгово-развлекательных центрах. Компания также владеет наружными конструкциями и продает размещения на площадках, где выступает эксклюзивным оператором.

Цифровые кубы стали одним из основных продуктов HD Outdoor. С 2021 года компания развивала сеть единообразных конструкций, позволяющих использовать один рекламный материал на разных площадках. В июле 2026 года оператор заключил соглашение с сетью гипермаркетов «Глобус» и приступил к установке цифровых кубов и пилонов.

Как ранее писал Sostav, HD Outdoor начала работу в 2019 году с продажи рекламы на инфраструктуре «Аэроэкспресса». В 2021 году компания запустила продажи на медиафасадах Catcher в «Москва-Сити».

В портфель MAG входят медиафасады, афишные стенды и тумбы. Компания представлена в Москве, включая площадки на Третьем транспортном кольце, и в регионах, в том числе в Казани.

10 ноября Дарья Чуйкова выступит на Национальном рекламном форуме.