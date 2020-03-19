Рекламные группы перешли на удаленную работу. Среди них — OMD OM, Publicis и Dentsu

С этой недели рекламные группы инициировали перевод своих сотрудников на «удаленку». Sostav собрал ответы рынка на самые важные вопросы об удаленной работе — ухудшает ли это эффективность компании, кто останется на работе, несмотря на призывы к самоизоляции, а также поменяется ли зарплата сотрудников.

Рекламщики покидают офисы постепенно

В OMD OM Group процесс начался с 13 марта — тогда руководство группы уже приняло соответствующее решение. «Процесс технической подготовки занял все выходные, и с понедельника по среду значительная часть сотрудников получила возможность работать вне офиса», — сообщила HR-директор OMD OM Group Екатерина Гордеева. По ее словам, сейчас уже около 80% сотрудников остаются дома.

В Publicis Groupe Russia и АДВ к переводу сотрудников приступили с понедельника, 16 марта. Как сообщили в пресс-службе Publicis Groupe Russia, работа по изменению бизнес-процессов для перехода к удаленному формату стартовала заблаговременно, и сейчас большинство работников остаются дома. В компании также заявили о готовности в любой момент полностью уйти в «удаленку». HR-директор АДВ Юлия Токарева рассказала, что в группе планируют отправить домой максимальное количество команд до конца недели. Поэтапный переход также идет в Dentsu Aegis Network Russia. По словам HR-директора компании Ольги Флоренцевой, такой подход позволит «постепенно снизить концентрацию людей в офисе и сократить количество контактов, одновременно обеспечив бесперебойную работу всех подразделений».

О переходе на удаленную работу GroupM и всех агентств этой группы в России ( Mindshare , MediaCom и Wavemaker ), как и глобального коммуникационнного холдинга WPP, сообщила CEO GroupM Russia & CIS Мария Колосова. Она рассказала, что группа принимает все возможные меры, чтобы значительно снизить количество людей в офисах и сократить поездки сотрудников в общественном транспорте.

В BBDO Group часть сотрудников начала работать удаленно с 17 марта. По словам управляющего директора BBDO Group и генерального директора BBDO Moscow Игоря Кирикчи, в зависимости от специфики каждого агентства и даже отдела подход был разный: где-то удалось перевести на «удаленку» 30% сотрудников, где-то 90%. «Трудно сказать точно, мы пока экспериментируем, но, судя по всему, одномоментно в офисе будет отсутствовать около 70% сотрудников», — указал он.

В некоторых агентствах по большей части сохранили работу офиса. «Мы перевели на удалённую работу сотрудников из так называемой группы риска, то есть, людей старше 50 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также, мы с пониманием относимся к нежеланию появляться в общественных местах тех наших сотрудников, которые живут вместе с родственниками, находящимися в зоне риска. И ещё в самоизоляции находятся наши коллеги, которые были в отпуске или командировках за границей. Но офис, конечно, работает бесперебойно», — рассказала президент ГК МИХАЙЛОВ И ПАРТНЁРЫ стратегические коммуникации Марианна Максимовская.

Также, по словам Corp PR manager TWIGA CG Дарьи Домашевой, в независимом агентстве TWIGA вне офиса на данный момент работают порядка 15−20% сотрудников. «В целом наш офис продолжает работать в штатном режиме максимально следуя за клиентами, которые переводят встречи, презентации в онлайн формат», — сказала она. Тем не менее в агентстве принимают дополнительные меры предосторожности — отправляют сотрудников на обследование и переводят в удаленный формат работы «при малейших признаках простуды».

Особые меры продлятся не менее двух недель

Представители рекламных компаний соглашаются в одном — прогнозировать, сколько может продлиться вынужденный карантин крайне трудно. В АДВ и BBDO Group ввели удаленный режим как минимум на две недели. Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации, указала Юлия Токарева. По мнению Игоря Кирикчи, вероятность продления удаленного режима более чем велика. В Publicis Groupe Russia надеются, что к концу первой декады апреля все вернется в привычное русло.

По словам HR-директора OMD OM Group Екатерины Гордеевой, удаленный режим может продлиться как две недели, так и два месяца: «Мы зависим от внешних мало предсказуемых факторов, связанных с распространением коронавируса на территории России и государственными ограничениями», — подчеркнула она.

Однако в компаниях продолжают следить за ситуацией. «Мы готовы к работе в условиях совсем небольшого горизонта планирования. Четких прогнозов по срокам карантина нет. И мы, как и все, внимательно следим за развитием событий», — указала президент ГК «Михайлов и Партнёры» Марианна Максимовская. В Dentsu Aegis Network Russia и TWIGA также сообщили о ведущемся мониторинге.

В Сбербанке построили математическую модель распространения нового коронавируса, сообщал «Коммерсант». Согласно данным специалистов банка, летом коронавирус может начать распространяться медленнее, однако осенью мир может ожидать вторая волна. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что пандемия может продлиться до двух лет, однако это не значит, что карантинные меры будут сохраняться в течение такого длительного времени, писали «РИА Новости». По словам Вилера, вакцина может быть изобретена к 2021 году, но сам он надеется на более ранние сроки.

Руководство, IT и бухгалтерия останутся в офисе

Несмотря на повышенный уровень осторожности, некоторым сотрудникам все же придется посещать офис — в основном это те, без чьего присутствия компании просто не могут обойтись. HR-директор АДВ Юлия Токарева, например, рассказала, что это в основном те, кто занят в документообороте — бухгалтерия, трафик-менеджеры, а также сотрудники, которые поддерживают жизнеобеспечение офиса. Тем не менее их работа будет организована посменно, чтобы необходимость выезжать из дома была сведена к минимуму, объяснила Токарева. В OMD OM Group на рабочих местах также придется остаться тем, кто связан с документооборотом — юридическому и финансовому департаментам. Специально для них, по словам Екатерины Гордеевой, была разработана гибкая система посещения офиса — люди добираются в часы минимальной загруженности общественного транспорта, на корпоративных такси или личных автомобилях коллег, живущих по соседству.

«Работу офиса, в любом случае, необходимо поддерживать IT-специалистам, части сотрудников фронт и бэк-офиса», — отметила президент ГК «Михайлов и Партнёры» Марианна Максимовская. В BBDO тоже упомянули IT — «нагрузка на которых существенно возросла» — и административный отдел, обеспечивающий санитайзеры, маски, перчатки и уборку помещений. Кроме того, Игорь Кирикчи пояснил, что чем старше позиция, тем чаще имеется необходимость появляться в офисе.

Дарья Домашева рассказала, что в офисах останутся все директора агентств внутри группы TWIGA, а также бухгалтерия. При этом она подчеркнула, что если руководитель или любой другой сотрудник почувствует недомогание — его направят домой.

Диджитал минимизирует ущерб от сложившейся ситуации

Как пояснила HR-директор АДВ Юлия Токарева, эффективность работы компании если и может «просесть» от перехода на удаленный режим, то только незначительно и не более чем в первые два-три дня. «Естественно, какие-то мелкие недочеты есть, но они связаны исключительно с процессом изменений. В прошедший понедельник мы перешли на «особый режим», к среде — плюс-минус чувствуем себя абсолютно устойчивыми. Мобилизовали все силы, чтобы перевод сотрудников не повлиял на эффективность — оптимизировали коммуникации, создали специальные памятки и инструкции по удаленному управлению командами, усилили IT инфраструктуру и так далее», — отметила она.

В Publicis Groupe Russia также подготовили специальные инструкции для подключения ко всем внутренним инструментам и пакет необходимого программного обеспечения. «На время удаленной работы группа предоставляет сотрудникам дополнительное необходимое оборудование», — сообщили в пресс-службе

HR-директор OMD OM Group Екатерина Гордеева подтвердила, что большинство бизнес-процессов переходит в цифровую среду. «Теперь если нужно провести встречу — ты организуешь видеоконференцию в Teams, Skype или групповой звонок в WhatsApp», — отметила она. Однако по словам HR директора Dentsu Aegis Network Russia Ольги Флоренцевой, несмотря на то, что многие процессы приходится выстраивать в новом формате, группа и входящие в нее агентства продолжают работу в штатном режиме. «При переходе на удаленный формат работы команды информируют клиентов и партнеров и проговаривают предпочтительные сервисы для поддержания коммуникации, тайминг и другие детали. Все очные встречи заменяются дистанционными», — комментирует изменения Флоренцева.

По словам управляющего директора BBDO Group Игоря Кирикчи, существенной разницы в продуктивности работы пока не заметно. «Люди понимают, что коронавирус коронавирусом, а дедлайны по проектам никто не отменял, да и стандарты качества тоже», — отметил он. Мария Колосова, ссылаясь на опыт WPP и GroupM в Китае и Италии, заверила, что сложившиеся обстоятельства не препятствуют качественной работе.

Тем не менее распространение нового коронавируса не может проходить бесследно. «Влияние эпидемии на бизнес очевидно. Отменены или перенесены на неопределенный срок ближайшие массовые мероприятия, а у нас в группе компаний «Михайлов и Партнёры» — две ивент-компании, которые занимаются деловым и развлекательным форматом мероприятий и спортивным маркетингом. Их это касается непосредственно. У наших компаний, работающих в области PR, рекламы и социологии, сейчас есть переориентация внутри некоторых контрактов, например, в сторону диджитал-коммуникаций», — рассказала президента ГК «Михайлов и Партнёры» Марианна Максимовская. С ней соглашается и Corp PR manager TWIGA CG Дарья Домашева: «Безусловно, как и любой бизнес, мы чувствуем влияние пандемии». Она отметила, что переход в онлайн спасает ситуацию. «Мы отладили наши процессы, для нас это сейчас нормальный формат работы», — указала она.

А что с зарплатой?

Одним из животрепещущих вопросов, касающихся перехода на «удаленку», является уровень зарплаты сотрудника, работающего из дома. В GroupM отметили, что такие работники, продолжают выполнять свой функционал, поэтому их вознаграждение остается на прежнем уровне. В Publicis Groupe Russia также подтвердили, что зарплаты не поменяются.

Corp PR manager TWIGA CG Дарья Домашева пояснила, что при переводе на удаленную работу, руководитель выставляет сотруднику KPI на день и контролирует его выполнение. Заработная плата сохраняется прежней, только если KPI был выполнен.

Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group, генеральный директор BBDO Moscow: Сама по себе «удаленка» не повлияла на зарплаты. Если в силу пандемической ситуации в мире и непосредственно связанными с ними кризисными явлениями в экономике упадет объем работ на рынке в целом и у нас в частности, нам придется рассматривать варианты сокращения зарплат либо отправки части людей в отпуска. Но любая кризисная ситуация рано или поздно заканчивается, и наша задача максимально сохранить наших людей к моменту, когда вновь придется работать в полную силу.

Остальные опрошенные агентства не ответили, будет ли изменена оплата сотрудников, переведенных на удаленный режим.