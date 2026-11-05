«Радио Sostav»: братья Мишлен — от шин к звездам

Звезды «Мишлен» стали знаком признания в ресторанном мире. Но история знаменитого гида началась с практической задачи производителя шин — дать людям больше поводов пользоваться автомобилем.

В 1900 году братья Андре и Эдуар Мишлен выпустили бесплатный справочник с полезной информацией для водителей. Он помогал найти топливо, ремонтную мастерскую, гостиницу и место для обеда. Братья рассчитывали, что с таким помощником люди будут чаще путешествовать, а значит, чаще покупать новые шины.

Интерес читателей к ресторанным рекомендациям рос. Чтобы ими было удобнее пользоваться, «Мишлен» ввел систему звезд: одна означала, что ресторан заслуживает остановки, две — что ради него стоит отклониться от маршрута, три — что его кухня достойна отдельной поездки.

Так полезный справочник для покупателей превратился в самостоятельное медиа. Его рекомендации влияли на репутацию ресторанов, а название производителя шин стало известно далеко за пределами автомобильного рынка.

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