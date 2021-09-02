Продюсер контента для Aviasales и дизайнер в Players: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Пока ваш ШЕФутинский вовсю готовится переворачивать календарь, а дедлайны горят кострами рябин вместе с обещаниями, Sostav собрал для вас самые актуальные вакансии рекламного рынка, где все будет всерьез не только второго сентября (но и на долгий продуктивный срок сотрудничества).
В новой подборке вакансий CreativePeople ищет руководителя digital-проектов, Авиасейлс ждет в свою команду продюсера контента, а SA MEDIA GROUP — менеджера по закупкам наружной рекламы (и не только).
Content Producer
Авиасейлс
Задачи:
- Контролировать и развивать tone of voice Авиасейлс в текстах (и других форматах);
- Выстраивать работу с авторами, переводчиками, расшифровщиками;
- Контролировать сроки и соблюдение стандартов;
- Иногда и самостоятельно создавать контент.
Требования:
- Опыт управления редакционными проектами или производством контента;
- Ты хорошо понимаешь медийные форматы, можешь поставить задачу автору и получить результаты в срок;
- Ты любишь таблицы и строго укладываешься в дедлайны;
- Интерес к тематике путешествий и Travel Tech.
Условия:
- Свобода решений и отсутствие бюрократии;
- Возможность выбрать, где работать — удаленно или в одном из наших офисов (Москва, Петербург);
- Забота о здоровье: компенсация индивидуальной психотерапии, медицинская страховка для тебя и твоей семьи;
- Поддержка твоих увлечений: компенсация занятий спортом и изучения иностранных языков.
По всем вопросам соискателям обращаться к Екатерине: ekaterina.ermolaeva@aviasales.ru
Дизайнер с навыками 3D
CreativePeople
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать в паре с арт-директором и развивать дизайн-концепцию на digital носители;
- Отвечать за дизайн-системы топовых клиентов;
- Участвовать в создании промо-сайтов и лендингов.
Требования:
1. Владение такими инструментами как:
- figma — основной инструмент для работы с типовыми компонентарными макетами, дизайн-библиотеками, и интерфейсами;
- 3D/2D — для создания и наполнения ваших макетов уникальной авторской графикой;
- Photoshop — для ретуши созданной 3D графики и доведения ее до идеального состояния.
2. Большим плюсом будет знание:
- Principle — для анимации ваших концепций промо-сайтов и интрефесов;
- Aftereffects — для анимации 2D графики;
- Cinema 4D — для анимации 3D графики
Условия:
- Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе.
- Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.
- Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует.
- Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.
- Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы.
Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru
Руководитель digital-проектов
CreativePeople
Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управление проектами по созданию промо-сайтов и других digital форматов в рамках поддержки клиентов и отдельных рекламных запусков;
- Ежедневная коммуникация с клиентом, в том числе по вопросам документов и финансов, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса;
- Постановка и контроль выполнения задач внутренними и внешними специалистами;
- Презентация и защита предложений, upsale текущим клиентам.
Требования:
- Опыт работы в digital агентстве на позиции project/account manager (сайты, лендинги, дизайн, креатив).
- Опыт управления группами разработчиков и дизайнеров.
- Умение вести несколько проектов одновременно.
- Умение эффективно распределять и планировать ресурсы.
Условия:
- Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе.
- Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.
- Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует.
- Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.
- Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы.
Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru
Продюсер видеосъемок
Co-Operation
Требуемый опыт работы: от 1,5 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Креатив и поиск идей фото и видеосъемок;
- Планирование и организация съемок;
- Поиск локаций, декораций, моделей, и технического оборудования. Коммуникация с подрядчиками;
- Составление сметы;
- Продумывание тайминга и логистики;
- Написание сценарного плана и продумывание сюжета для видеороликов;
- Помощь в режиссировании на площадке;
- Составление отчета по расходам и контроль оплаты подрядчиков.
Требования:
- Опыт работы в продюсировании съемок, продакшне;
- Опыт работы младшим продюсером;
- Опыт работы в фуд индустрии приветствуется;
- Проживание в Москве.
Условия:
- Гибкий рабочий график: удаленный формат работы с возможностью посещать офис.
Резюме соискателя присылайте на почту Марие Александровне: hr@coopmoscow.ru
Producer
Players
Задачи:
- Систематизировать и предоставлять бизнесу лучшие варианты размещений и коллабораций, ориентируясь на стратегию кампании, ресурсы и цели.
- Управлять отношениями с инфлюенсерами и ожиданиями бизнеса, находить взаимовыгодные решения вместо компромиссных.
- Организовывать бесшовный процесс реализации, учитывающий специфику гейминга и индустрии инфлюенсеров.
Требования:
- Искренний интерес и отличные знания об игровой индустрии: основные игроки, специфика площадок и форматов контента, особенности маркетинга, ключевые медийные лица и восходящие звезды.
- Уже налажены взаимосвязи с большинством игровых инфлюенсеров, системно получается организовать коммерческие проекты с брендами, по итогу которых довольными остаются все участники.
Отправляйте письмо с темой «Продюсер в Players Gaming» на почту: kv@playersagency.ru
К письму прикрепите резюме и напишите, каким вы видите маркетинг игр через 3-5 лет.
Designer
Players
Задачи:
- Создание KV рекламных кампаний, адаптация под разные площадки и форматы (соцсети, POSM, пр.)
- Визуализация креативных идей для презентаций
- Создание темплейтов в PowerPoint, верстка презентаций
- Подготовка изображений для соцсетей и сайта агентства
Требования:
- Насмотренность
- Портфолио
- Понимание актуальных трендов в дизайне
- Способность работать не только по ТЗ, но и самостоятельно
- придумывать визуал идеи
- Опыт создания KV больших кампаний
- Продвинутый уровень в PowerPoint
- Самоорганизация
- Опыт в рекламном агентстве будет плюсом
Условия:
- Интересные проекты с крупными брендами
- Удалённая работа
Резюме и портфолио отправляйте на почту: ez@playersagency.ru в теме укажите «Отклик Дизайнер».
Есть тестовое задание
Digital Group Head / Руководитель интернет-проектов
SA MEDIA GROUP
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ежедневная коммуникация с клиентами и партнерами (аутсорс)
- Участие в разработке стратегического и тактического подходов к digital кампаниям, планирование бюджета
- Поддержка и улучшение уровня клиентского сервиса, разработка схем взаимоотношений с клиентом, оптимизация процессов
- Управление всеми этапами digital проектов (постановка/контроль задач в производство по контекстной, медийной и рекламе в социальных сетях)
- Ответственность за качество сервиса и эффективность кампаний
- Работа с системами аналитики: Google Analytics, Яндекс Метрика
- Составление презентаций и отчетности по проектам
Требования:
- Знание digital-инструментов (Медийная реклама, Performance, Production), основных видов медиа носителей и их эффективности
- Умение работать в системах аналитики Google Analytics, Яндекс Метрика
- Хорошо развитые коммуникативные навыки
- Проактивность, внимательность, четкость и структурность
Условия:
- Интересные проекты
- Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера
- Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ.
Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media
Менеджер по закупкам наружной рекламы / OOH Media Buyer
SA MEDIA GROUP
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Формирование предложений для клиента
- Переговоры по баинговым условиям
- Участие в медиапланировании рекламных кампаний на OOH носителях
- Закупка OOH носителей в соответствии с брифами клиентов
- Контроль размещения
- Контроль отчетной документации и документооборота, координация работы ассистентов группы
- Участие в подготовке к тендерам
Требования:
- Навыки ведения переговоров с подрядчиками и отстаивания интересов компании/клиента, координация работы ассистентов.
- Опыт работы с огромным объемом данных, Excel ( работа с формулами, сводными таблицами, ВПР и т.д)
- Умение работать в команде, желание расти и развиваться
- Скрупулезность и внимательность, готовность к интенсивному темпу работы
Условия:
- Интересные проекты
- Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера
- Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ.
Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media
Project Manager
Admon
Требуемый опыт работы: 3-6 лет.
Задачи:
- Планирование, организация и контроль работ по проекту, соблюдения орг.процессов;
- Решение всех возникающих вопросов в ходе реализации проекта;
- Консультирование заказчиков по текущей и планируемой функциональности проекта;
- Выявление узких мест на протяжении всего жизненного цикла разработки ПО;
- Поиск решений совместно с командой;
- Проведение активностей с командой (митинги, ретроспективы, рабочие встречи).
Требования:
- Опыт управления проектами коммерческой разработки ПО;
- Понимание жизненного цикла ПО и специфики каждого из его этапов;
- Понимание основ веб разработки (что такое frontend, backend, API, как эти части взаимодействуют);
- Знание методологий;
- Знание инструментов/технологий используемых в разработке (jira, confluence, MVP, gantt, субд, api, микросервисы - не должны быть незнакомыми словами);
- Умение четко, грамотно и структурно излагать свои мысли.
- Умение организовать группу людей для совместного решения задач.
- Умение видеть ситуацию/проект целиком, находить причинно-следственные связи и использовать это при принятии решений.
Условия:
- Работа над интересным проектом;
- Коллектив профессионалов;
- Возможность полностью удаленной работы;
- Гибкое начало рабочего дня и отсутствие дресс-кода.
По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai
Sales Manager
Admon
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Удаленная работа.
Задачи:
- Анализ рынка;
- Сегментация клиентов;
- Приоритизация клиентов;
- Ведение AmoCRM;
- Выход на презентацию продукта/сервиса (колы, зумы, встречи);
- Работа на конференциях;
- Участие в тендерах;
- Запуск тестов;
- Сравнительные тесты;
- Синхронизация по ожиданиям(критерии успеха);
- Подписание контрактов;
- Передача клиента в отдел аккаунтинга;
- Взаимодействия с отделом PR и маркетинга (лидогенерации);
- Изменение ценности продукта для увеличения продаж.
Требования:
- Готовность к отказам и возражениям;
- Знание основ интернет-маркетинга;
- Знание CPA рынка будет большой плюс.
По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai
Account Manager
Fancy State
Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Коммуникация с клиентами на всех этапах проектов (от тендера до поста)
- Разработка тендерных и коммерческих предложений
- Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проектов
- Курирование выполнения задач команды продюсеров и исполнителей
- Контроль документооборота проектов
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве с крупными брендами от 2х лет
- Умение построить эффективную коммуникацию с клиентом для быстрой и качественной работы всего проекта
- Опыт самостоятельной работы на съемочных проектах
- Уверенный английский
- Понимание музыкального рынка в рекламе будет плюсом
Условия:
- Официальное оформление в штат или по самозанятости
- Конкурентный уровень заработной платы
- Уютный офис на Покровском бульваре, full-time
По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com
Music Producer
Fancy State
Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Поиск и подбор музыки и видеоматериалов для разных задач проектов
- Поиск новых музыкантов, композиторов и исполнителей для постоянного сотрудничества
- Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проекта
- Контроль документооборота проектов
Требования:
- Опыт работы в музыкальной индустрии / шоу-бизнесе от 2х лет
- Понимание современных музыкальных трендов и актуальных медийных событий
- Умение искать и структурировать информацию
- Умение генерировать нестандартные решения
- Большим плюсом будет опыт взаимодействия с крупными брендами и рекламой
Условия:
- Официальное оформление в штат или по самозанятости
- Конкурентный уровень заработной платы
- Уютный офис на Покровском бульваре, full-time
По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com
New business manager
Fistashki Creative Digirati
Обязанности:
- Поиск и привлечение нового бизнеса, развитие отношений с ЛПР;
- Управление проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений, ответственность за
- Конечный продукт: стратегию, презентацию, смету;
- Работа с CRM-системой;
- Анализ рынка интернет-рекламы и потребностей потенциальных клиентов, поиск новых
- Направлений работы;
- Поддержание в актуальном состоянии базы контактов;
- Обработка контактов от ньюбиза и дальнейшая коммуникация с клиентами.
Требования:
- Знание инструментов digital-рынка
- Опыт в продаже продуктов медийной рекламы и перформанс-инструментов
- Таргетированная реклама, контекстная реклама, Google DV360, Programmatic, лидогенерация,
- Контент-маркетинг, продвижение мобильных приложений и новых платформ (TikTok и Likee);
- Опыт проведения переговоров и пресейлов;
- Опыт разработки коммерческих предложений для разных сегментов бизнеса;
- Владение навыками деловых переговоров.
Условия:
- Мотивационная система;
- Работа с крупнейшими брендами;
- Кофе / фрукты / печеньки в офисе.
Контакт для связи: Аида Сандыбаева: hr@fistashki.org в теме письма укажите: "Вакансия // New business manager"
Project-менеджер
Digital Geeks
Обязанности:
- Решать разнообразные online-маркетинговые задачи (SEO, Контекстная реклама, Таргетированная реклама, Аналитика);
- Готовить отчеты и заполнять брифы;
- Взаимодействовать с подрядчиками;
- Участвовать в разработке стратегий, ставить задачи и контролировать дедлайны;
- Готовить предложения и презентации клиентам;
- Устанавливать и настраивать системы аналитики.
Требования:
- Закончил обучение или учишься на последнем курсе;
- Готов работать full time;
- Имеешь небольшой опыт работы в сфере online-маркетинга (SEO, контекстная или таргетированная реклама);
- Ты самостоятельный, внимательный и инициативный;
- Обладаешь аналитическим складом ума;
- Грамотно пишешь по-русски;
- Умеешь работать в Excel, Word и Power Point.
Условия:
- Интересные performance-кейсы с крупными клиентами;
- Профессиональное развитие и обучение;
- Решение вопроса трудоустройства тем, кто выложится на все 100 на проекте.
Резюме присылайте Аблаевой Марии на почту: hr@digitalgeeks.ru
Подробнее о проекте по ссылке
New Business Director
DDVB
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидировать процессы, постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всего и вся
- Управлять проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений
- Нести ответственность за конечный продукт: стратегию, презентацию, сметы
- Сопровождать все этапы согласования договоров
- Вести отчетность по проектам
Требования:
- знание индустрии брендинга
- опыт работы с клиентами на рынке B2B от 3-х лет
- хорошо развитые управленческие навыки
- опыт ведения переговоров, умение аргументировать свою точку зрения
- грамотная устная и письменная речь
- владение английским языком будет преимуществом
Резюме присылайте на почту: info@ddvb.ru
New Business Manager
Goose Gaming
Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и привлечение новых клиентов;
- Поддержка и развитие деловых отношений с текущими клиентами;
- Ведение предпроектного документооборота;
- Организация работы проектной команды на этапе пресейла;
- Выполнение плана продаж;
- Отчётность по продажам;
- Ведение CRM.
Требования:
- Умение работать с холодными контактами;
- Коммуникабельность;
- Умение вести деловую переписку;
- Свободный английский язык — устный и письменный;
- Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта.
Условия:
- Свободный график работы;
- Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;
- Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленниками.
Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.
Аккаунт-менеджер
Goose Gaming
Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Взаимодействие с клиентами агентства
- Подготовка предложений клиентам;
- Управление проектной командой и внешними ресурсами;
- Подбор внешних ресурсов для реализации проекта;
- Составление и ведение внешней и внутренней проектной документации;
- Управление внешним и внутренним бюджетами проекта;
- Контроль документооборота с клиентом и подрядчиками;
- Управление рисками проекта;
- Контроль качества.
Требования:
- Готовность брать на себя ответственность в рамках своей роли;
- Умение вести деловую переписку;
- Высокая работоспособность и стрессоустойчивость;
- Умение правильно расставлять приоритеты при наличии большого количества задач различного уровня сложности и координировать работу команды;
- Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта;
- Наличие портфолио.
Условия:
- Свободный график работы;
- Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;
- Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленникам.
Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.
Account Manager
SHARE
Требуемый опыт работы: от 1 года.
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Прямая коммуникация с клиентами.
- Постоянная работа над удержанием и ростом лояльности клиентов;
- Своевременная обработка запросов клиентов и урегулирование спорных вопросов;
- Подготовка, ведение и контроль проектов агентства на всех этапах
- Составление презентаций с предложениями, с последующей презентацией их клиентам
- Составление внутренних и клиентских оценок по проектам.
- Составление отчетности о проделанной работе в зависимости от проектов.
- Документооборот, финансовый учет и ведение проектной документации.
Требования:
Умение:
- убеждать, договариваться, решать конфликтные ситуации;
- обосновать выбранные решения, убеждать в этом клиентов;
- разрабатывать и проводить презентации;
- управлять проектами – понимать процессы, организовывать ресурсы;
- качественно вести несколько проектов одновременно;
- быстро реагировать на ситуацию, стрессоустойчивость;
- системно хранить и обрабатывать информацию, документацию.
Знание:
- маркетинга, рекламы, брендинга;
- интернет-маркетинга, возможностей и особенностей различных инструментов digital-рекламы;
- этапов разработки коммуникационных стратегий и умение оценить креатив на соответствие задач клиентов;
Владение:
- английским языком не ниже уровня intermediate
- всеми традиционными пакетами для работы с док-файлами и презентациями
Условия:
- Интересные задачи, амбициозная команда, грамотное руководство
- Возможности профессионального развития и роста
- Гибридный формат — офис посещать не обязательно
Резюме соискателя ждет Анастасия Нечаева, a.nechaeva@share-agency.ru.
В теме письма укажите название вакансии, имя и фамилию. Так же для отклика нужно заполнить форму.
Account Manager / Менеджер проектов
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Аккаунтинг входящих запросов и подготовка предложений
- Коммуникации с клиентами по текущим проектам, сбор требований и постановка задач специалистам смежных отделов
- Мониторинг проектов, контроль достижения поставленных KPI и выполнения объемов
- Подготовка аналитических справок и отчетов-презентаций по итогам РК, проведение post campaign встреч
- Формирование сross-sale предложений
- Согласование договоров и NDA
- Сверки и выставление закрывающих документов
Требования:
- Английский язык - разговорный уровень.
- Понимание сферы Digital.
- Опыт подготовки и проведения презентаций.
- Опыт работы с одним из инструментов веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics
Будет плюсом: Опыт работы с инструментом - система управления данными (DMP)
Условия:
- Компенсация обедов
- ДМС - после 1 года работы
Контент-менеджер / PR-менеджер
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивание и реализация общей стратегии присутствиябренда Weborama в СМИ
- Самостоятельная подготовка текстов и организация размещения на целевых площадках
- Подготовка участия первых лиц и представителей компании в конференциях с точки зрения контентной части
- Участие в подготовке контента для собственных офлайн-мероприятий компании, направленных на реализацию образовательной миссии компании
- Отслеживание и анализ эффективности проведенных активностей.
Требования:
- Высшее профильное образование (журналистика, PR, маркетинг, реклама)
- Умение работать со СМИ
- Знание современных тенденций и каналов продвижения
- Английский язык – желаемый уровень Intermediate
Условия:
- Внутренние и внешние образовательные программы для наращивания необходимых скиллов
- Корпоративное обучение английскому
- Оплата профильных конференций и семинаров
- Зажигательные модные корпоративы
- Компенсация обедов и офисные плюшки, ДМС
- Свободу действий и креатив, бюджеты на реализацию крутых идей.
Web-дизайнер / дизайнер- разработчик
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка креативных концепций для диджитал-баннеров различного уровня сложности (standart, Rich Media, интерактивное видео) и лендингов (десктопных, мобильных);
- Разработка дизайна на основе концепции;
- Разработка статичных и анимированных баннеров (сборка в html или Adobe Animate, подготовка ресейзов, адаптация под ТТ площадок).
Требования:
- Владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate (знание прочих программ приветствуется);
- Владение HTML5, CSS, JavaScript/JQuery;
- Художественный вкус;
Дополнительно:
- Способность самостоятельно определять и соблюдать установленные сроки задач;
- Коммуникабельная личность с высоким чувством ответственности и умением работать в команде.
Условия:
- Компенсация обедов
- ДМС - после 1 года работы
Менеджер
Human Code
1. Для поиска и участия в тендерах — инициативного, способного связываться с клиентами, обсуждать условия, предлагать идеи. Пассивное участие в формате “я посмотрел, мы не проходим” не нужно. Есть сервис-агрегатор тендеров, нужно отсматривать релевантные, делать все документы, сметы, презентации, подаваться заранее и быть ответственным за результат.
2. Для работы с документами — внимательного к деталям. Чтобы потом не приходилось проверять даты, суммы, условия, объем работ и пунктуацию. Работать нужно будет с договорами (в т.ч. NDA), приложениями, доп.соглашениями, счетами и актами. Работа в сервисе “Диадок” будет плюсом.
Условия:
- Проектная работа и гибкий график на первое время, с возможностью перехода на фикс;
- Оплата и продолжительность работы зависит от объема;
- Работа удаленная, не нужно находиться в офисе.
Контактное лицо: Артем Митин, a.mitin@humancode.ru (укажите вакансию в названии письма).
Бренд-менеджер
METRO Cash & Carry
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка и контроль контента всех каналов коммуникации с клиентами в соответствии с идеей и принципами бренда METRO;
- Подготовка презентационных материалов для внутренних служб и департаментов компании по запросу в соответствие с задачами по развитию бренда;
- Оказание поддержки подразделениям компании в решении дизайн- и креативных- задач по проектам маркетинговых коммуникаций;
- Управление работой подрядчиков по креативным задачам: проведение конкурсов, сопровождение работ и контроль их качества;
- Руководство креативным отделом интегрированных маркетинговых коммуникаций- команда из 5ти человек;
- Участие в адаптации корпоративных решений по разработке и продвижению бренда METRO в России, коммуникации с Головным Офисом Компании.
Требования:
- Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
- Опыт реализации задач в кросс-функциональном пространстве;
- Знание классического маркетинга;
- Опыт проведения исследований рынка, потребителей, бренд-метрик;
- Опыт запуска маркетинговых компаний 360;
- Опыт подготовки презентаций;
- Опыт работы с медиа-планами;
- Знания рынка рекламы и подрядчиков;
- Умение анализировать информацию, принимать взвешенные решения;
- Креативность, ответственность за результат, проактивность.
Условия:
- Возможность приобрести опыт работы с коллегами из других стран;
- Корпоративный транспорт, бесплатная парковка;
- Полис ДМС, возможность прикрепить родственников к корпоративному тарифу;
- Страхование от несчастного случая и болезней;
- Частичная компенсация питания в корпоративной столовой;
- Скидки на изучение английского языка, корпоративная программа по изучению английского языка для сотрудников, которым он необходим для работы;
- Дополнительные дни оплачиваемого отпуска, доплата по листам нетрудоспособности;
- Скидки на покупки в Торговых Центрах Компании;
- Специальные предложения от банков, фитнес-клубов и других партнеров.
Руководитель исследовательских проектов
NAFI
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка коммерческих предложений и консультация клиентов о дизайне и методологии проекта
- Разработка инструментария исследований
- Организация и контроль основных этапов исследования
- Анализ данных и подготовка аналитических отчетов
- Презентация результатов исследований клиентам
Требования:
- Высшее образование в сфере социологии, маркетинга, математики, статистики
- Владение SPSS, Excel, Power Point
- Опыт самостоятельного написания отчетов по результатам количественных исследований
Условия:
- Бонусы по выполненным проектам
- Наш офис - child-friendly (приводите детей, если их не с кем оставить дома)
- Уникальные корпоративные мероприятия не менее 2 раз в год
- Подарки к значимым событиям в жизни сотрудников: рождение ребенка, свадьба, подарки детям на Новый год
- Комфортные условия труда: в офисе оборудована кухня с кофе-машиной, всегда в наличии мюсли, печенье; уютная комната отдыха
- Регулярные фруктовые дни (закупаем в офис фрукты, делаем фрэши)
- Регулярное дополнительное обучение (тренинги, мастер-классы)
- Участие в российских и международных профессиональных конференциях и семинарах
- По желанию: содействие научной работе и обучению в аспирантуре (оплачиваемые аспирантские дни, приоритетная публикация в ВАКовских журналах, отпуск на период защиты диссертации)
Резюме присылайте специалисту по HR Дарье Горбачевой на почту: gorbacheva@nafi.ru