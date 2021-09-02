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Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2021 в 19:00

Продюсер контента для Aviasales и дизайнер в Players: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе, пишите на vacancy@sostav.ru

Пока ваш ШЕФутинский вовсю готовится переворачивать календарь, а дедлайны горят кострами рябин вместе с обещаниями, Sostav собрал для вас самые актуальные вакансии рекламного рынка, где все будет всерьез не только второго сентября (но и на долгий продуктивный срок сотрудничества).

В новой подборке вакансий CreativePeople ищет руководителя digital-проектов, Авиасейлс ждет в свою команду продюсера контента, а SA MEDIA GROUP  — менеджера по закупкам наружной рекламы (и не только).

Content Producer

по договоренности
Авиасейлс

Задачи:

  • Контролировать и развивать tone of voice Авиасейлс в текстах (и других форматах); 
  • Выстраивать работу с авторами, переводчиками, расшифровщиками;
  • Контролировать сроки и соблюдение стандартов;
  • Иногда и самостоятельно создавать контент.

Требования:

  • Опыт управления редакционными проектами или производством контента;
  • Ты хорошо понимаешь медийные форматы, можешь поставить задачу автору и получить результаты в срок;  
  • Ты любишь таблицы и строго укладываешься в дедлайны;
  • Интерес к тематике путешествий и Travel Tech.

Условия:

  • Свобода решений и отсутствие бюрократии;
  • Возможность выбрать, где работать — удаленно или в одном из наших офисов (Москва, Петербург);
  • Забота о здоровье: компенсация индивидуальной психотерапии, медицинская страховка для тебя и твоей семьи;
  • Поддержка твоих увлечений: компенсация занятий спортом и изучения иностранных языков.

По всем вопросам соискателям обращаться к Екатерине: ekaterina.ermolaeva@aviasales.ru

Дизайнер с навыками 3D

по договоренности
CreativePeople

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать в паре с арт-директором и развивать дизайн-концепцию на digital носители;
  • Отвечать за дизайн-системы топовых клиентов;
  • Участвовать в создании промо-сайтов и лендингов.

Требования:

1. Владение такими инструментами как:

  • figma — основной инструмент для работы с типовыми компонентарными макетами, дизайн-библиотеками, и интерфейсами;
  • 3D/2D — для создания и наполнения ваших макетов уникальной авторской графикой;
  • Photoshop — для ретуши созданной 3D графики и доведения ее до идеального состояния.

2. Большим плюсом будет знание:

  • Principle — для анимации ваших концепций промо-сайтов и интрефесов;
  • Aftereffects — для анимации 2D графики;
  • Cinema 4D — для анимации 3D графики

Условия:

  • Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе. 
  • Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.
  • Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует. 
  • Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.
  • Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы.

Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru

Руководитель digital-проектов

по договоренности
CreativePeople

Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управление проектами по созданию промо-сайтов и других digital форматов в рамках поддержки клиентов и отдельных рекламных запусков;
  • Ежедневная коммуникация с клиентом, в том числе по вопросам документов и финансов, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса;
  • Постановка и контроль выполнения задач внутренними и внешними специалистами;
  • Презентация и защита предложений, upsale текущим клиентам.

Требования:

  • Опыт работы в digital агентстве на позиции project/account manager (сайты, лендинги, дизайн, креатив).
  • Опыт управления группами разработчиков и дизайнеров.
  • Умение вести несколько проектов одновременно.
  • Умение эффективно распределять и планировать ресурсы.

Условия:

  • Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе. 
  • Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.
  • Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует. 
  • Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.
  • Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы.

Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru

Продюсер видеосъемок

от 60 000
Co-Operation

Требуемый опыт работы: от 1,5 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Креатив и поиск идей фото и видеосъемок; 
  • Планирование и организация съемок; 
  • Поиск локаций, декораций, моделей, и технического оборудования. Коммуникация с подрядчиками; 
  • Составление сметы; 
  • Продумывание тайминга и логистики; 
  • Написание сценарного плана и продумывание сюжета для видеороликов; 
  • Помощь в режиссировании на площадке; 
  • Составление отчета по расходам и контроль оплаты подрядчиков. 

Требования:

  • Опыт работы в продюсировании съемок, продакшне;
  • Опыт работы младшим продюсером; 
  • Опыт работы в фуд индустрии приветствуется;
  • Проживание в Москве.

Условия:

  • Гибкий рабочий график: удаленный формат работы с возможностью посещать офис.  

Резюме соискателя присылайте на почту Марие Александровне: hr@coopmoscow.ru

Producer

по договоренности
Players

Задачи:

  • Систематизировать и предоставлять бизнесу лучшие варианты размещений и коллабораций, ориентируясь на стратегию кампании, ресурсы и цели.
  • Управлять отношениями с инфлюенсерами и ожиданиями бизнеса, находить взаимовыгодные решения вместо компромиссных.
  • Организовывать бесшовный процесс реализации, учитывающий специфику гейминга и индустрии инфлюенсеров.

Требования:

  • Искренний интерес и отличные знания об игровой индустрии: основные игроки, специфика площадок и форматов контента, особенности маркетинга, ключевые медийные лица и восходящие звезды.
  • Уже налажены взаимосвязи с большинством игровых инфлюенсеров, системно получается организовать коммерческие проекты с брендами, по итогу которых довольными остаются все участники.

Отправляйте письмо с темой «Продюсер в Players Gaming» на почту: kv@playersagency.ru
К письму прикрепите резюме и напишите, каким вы видите маркетинг игр через 3-5 лет.

Designer

по договоренности
Players

Задачи:

  • Создание KV рекламных кампаний, адаптация под разные площадки и форматы (соцсети, POSM, пр.)
  • Визуализация креативных идей для презентаций
  • Создание темплейтов в PowerPoint, верстка презентаций
  • Подготовка изображений для соцсетей и сайта агентства

Требования:

  • Насмотренность
  • Портфолио
  • Понимание актуальных трендов в дизайне
  • Способность работать не только по ТЗ, но и самостоятельно
  • придумывать визуал идеи
  • Опыт создания KV больших кампаний
  • Продвинутый уровень в PowerPoint
  • Самоорганизация
  • Опыт в рекламном агентстве будет плюсом

Условия:

  • Интересные проекты с крупными брендами
  • Удалённая работа

Резюме и портфолио отправляйте на почту: ez@playersagency.ru в теме укажите «Отклик Дизайнер».
Есть тестовое задание

Digital Group Head / Руководитель интернет-проектов

по договоренности
SA MEDIA GROUP

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ежедневная коммуникация с клиентами и партнерами (аутсорс)
  • Участие в разработке стратегического и тактического подходов к digital кампаниям, планирование бюджета
  • Поддержка и улучшение уровня клиентского сервиса, разработка схем взаимоотношений с клиентом, оптимизация процессов
  • Управление всеми этапами digital проектов (постановка/контроль задач в производство по контекстной, медийной и рекламе в социальных сетях)
  • Ответственность за качество сервиса и эффективность кампаний
  • Работа с системами аналитики: Google Analytics, Яндекс Метрика
  • Составление презентаций и отчетности по проектам

Требования:

  • Знание digital-инструментов (Медийная реклама, Performance, Production), основных видов медиа носителей и их эффективности
  • Умение работать в системах аналитики Google Analytics, Яндекс Метрика
  • Хорошо развитые коммуникативные навыки
  • Проактивность, внимательность, четкость и структурность

Условия:

  • Интересные проекты
  • Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера
  • Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ.

Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media

Менеджер по закупкам наружной рекламы / OOH Media Buyer

по договоренности
SA MEDIA GROUP

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Формирование предложений для клиента
  • Переговоры по баинговым условиям
  • Участие в медиапланировании рекламных кампаний на OOH носителях
  • Закупка OOH носителей в соответствии с брифами клиентов
  • Контроль размещения
  • Контроль отчетной документации и документооборота, координация работы ассистентов группы
  • Участие в подготовке к тендерам

Требования:

  • Навыки ведения переговоров с подрядчиками и отстаивания интересов компании/клиента, координация работы ассистентов.
  • Опыт работы с огромным объемом данных, Excel ( работа с формулами, сводными таблицами, ВПР и т.д)
  • Умение работать в команде, желание расти и развиваться
  • Скрупулезность и внимательность, готовность к интенсивному темпу работы

Условия:

  • Интересные проекты
  • Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера
  • Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ.

Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media

Project Manager

по договоренности
Admon

Требуемый опыт работы: 3-6 лет.

Задачи:

  • Планирование, организация и контроль работ по проекту, соблюдения орг.процессов;
  • Решение всех возникающих вопросов в ходе реализации проекта;
  • Консультирование заказчиков по текущей и планируемой функциональности проекта;
  • Выявление узких мест на протяжении всего жизненного цикла разработки ПО;
  • Поиск решений совместно с командой;
  • Проведение активностей с командой (митинги, ретроспективы, рабочие встречи).

Требования:

  • Опыт управления проектами коммерческой разработки ПО;
  • Понимание жизненного цикла ПО и специфики каждого из его этапов;
  • Понимание основ веб разработки (что такое frontend, backend, API, как эти части взаимодействуют);
  • Знание методологий;
  • Знание инструментов/технологий используемых в разработке (jira, confluence, MVP, gantt, субд, api, микросервисы - не должны быть незнакомыми словами);
  • Умение четко, грамотно и структурно излагать свои мысли. 
  • Умение организовать группу людей для совместного решения задач.
  • Умение видеть ситуацию/проект целиком, находить причинно-следственные связи и использовать это при принятии решений.

Условия:

  • Работа над интересным проектом;
  • Коллектив профессионалов;
  • Возможность полностью удаленной работы;
  • Гибкое начало рабочего дня и отсутствие дресс-кода.

 По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai

Sales Manager

от 100 000
Admon

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Удаленная работа.

Задачи:

  • Анализ рынка;
  • Сегментация клиентов;
  • Приоритизация клиентов;
  • Ведение AmoCRM;
  • Выход на презентацию продукта/сервиса (колы, зумы, встречи);
  • Работа на конференциях;
  • Участие в тендерах;
  • Запуск тестов;
  • Сравнительные тесты;
  • Синхронизация по ожиданиям(критерии успеха);
  • Подписание контрактов;
  • Передача клиента в отдел аккаунтинга;
  • Взаимодействия с отделом PR и маркетинга (лидогенерации);
  • Изменение ценности продукта для увеличения продаж.

Требования:

  • Готовность к отказам и возражениям;
  • Знание основ интернет-маркетинга;
  • Знание CPA рынка будет большой плюс.

По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai

Account Manager

по договоренности
Fancy State

Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Коммуникация с клиентами на всех этапах проектов (от тендера до поста)
  • Разработка тендерных и коммерческих предложений
  • Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проектов
  • Курирование выполнения задач команды продюсеров и исполнителей
  • Контроль документооборота проектов

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве с крупными брендами от 2х лет
  • Умение построить эффективную коммуникацию с клиентом для быстрой и качественной работы всего проекта
  • Опыт самостоятельной работы на съемочных проектах
  • Уверенный английский
  • Понимание музыкального рынка в рекламе будет плюсом

Условия:

  • Официальное оформление в штат или по самозанятости
  • Конкурентный уровень заработной платы
  • Уютный офис на Покровском бульваре, full-time

По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com

Music Producer

по договоренности
Fancy State

Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.


Обязанности:

  • Поиск и подбор музыки и видеоматериалов для разных задач проектов
  • Поиск новых музыкантов, композиторов и исполнителей для постоянного сотрудничества
  • Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проекта
  • Контроль документооборота проектов

Требования:

  • Опыт работы в музыкальной индустрии / шоу-бизнесе от 2х лет
  • Понимание современных музыкальных трендов и актуальных медийных событий
  • Умение искать и структурировать информацию 
  • Умение генерировать нестандартные решения 
  • Большим плюсом будет опыт взаимодействия с крупными брендами и рекламой

Условия:

  • Официальное оформление в штат или по самозанятости
  • Конкурентный уровень заработной платы
  • Уютный офис на Покровском бульваре, full-time

По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com

New business manager

по договоренности
Fistashki Creative Digirati

 Обязанности:

  • Поиск и привлечение нового бизнеса, развитие отношений с ЛПР;
  • Управление проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений, ответственность за
  • Конечный продукт: стратегию, презентацию, смету;
  • Работа с CRM-системой;
  • Анализ   рынка   интернет-рекламы   и   потребностей   потенциальных   клиентов,   поиск   новых
  • Направлений работы;
  • Поддержание в актуальном состоянии базы контактов;
  • Обработка контактов от ньюбиза и дальнейшая коммуникация с клиентами.

Требования:

  • Знание   инструментов   digital-рынка
  • Опыт в продаже продуктов медийной рекламы и перформанс-инструментов
  • Таргетированная   реклама,   контекстная   реклама,   Google  DV360,   Programmatic,   лидогенерация,
  • Контент-маркетинг, продвижение мобильных приложений и новых платформ (TikTok и Likee);
  • Опыт проведения переговоров и пресейлов;
  • Опыт разработки коммерческих предложений для разных сегментов бизнеса;
  • Владение навыками деловых переговоров.

Условия:

  • Мотивационная система;
  • Работа с крупнейшими брендами;
  • Кофе / фрукты / печеньки в офисе.

Контакт для связи: Аида Сандыбаева: hr@fistashki.org в теме письма укажите: "Вакансия // New business manager"

Project-менеджер

по договоренности
Digital Geeks

Обязанности:

  • Решать разнообразные online-маркетинговые задачи (SEO, Контекстная реклама, Таргетированная реклама, Аналитика);
  • Готовить отчеты и заполнять брифы;
  • Взаимодействовать с подрядчиками;
  • Участвовать в разработке стратегий, ставить задачи и контролировать дедлайны;
  • Готовить предложения и презентации клиентам;
  • Устанавливать и настраивать системы аналитики.

Требования:

  • Закончил обучение или учишься на последнем курсе;
  • Готов работать full time;
  • Имеешь небольшой опыт работы в сфере online-маркетинга (SEO, контекстная или таргетированная реклама);
  • Ты самостоятельный, внимательный и инициативный;
  • Обладаешь аналитическим складом ума;
  • Грамотно пишешь по-русски;
  • Умеешь работать в Excel, Word и Power Point.

Условия:

  • Интересные performance-кейсы с крупными клиентами;
  • Профессиональное развитие и обучение;
  • Решение вопроса трудоустройства тем, кто выложится на все 100 на проекте.

Резюме присылайте Аблаевой Марии на почту: hr@digitalgeeks.ru
Подробнее о проекте по ссылке

New Business Director

по договоренности
DDVB

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидировать процессы, постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всего и вся
  • Управлять проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений
  • Нести ответственность за конечный продукт: стратегию, презентацию, сметы
  • Сопровождать все этапы согласования договоров
  • Вести отчетность по проектам

Требования:

  • знание индустрии брендинга
  • опыт работы с клиентами на рынке B2B от 3-х лет
  • хорошо развитые управленческие навыки
  • опыт ведения переговоров, умение аргументировать свою точку зрения
  • грамотная устная и письменная речь
  • владение английским языком будет преимуществом

Резюме присылайте на почту: info@ddvb.ru

New Business Manager

по договоренности
Goose Gaming

Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и привлечение новых клиентов;
  • Поддержка и развитие деловых отношений с текущими клиентами;
  • Ведение предпроектного документооборота;
  • Организация работы проектной команды на этапе пресейла;
  • Выполнение плана продаж;
  • Отчётность по продажам;
  • Ведение CRM.

Требования:

  • Умение работать с холодными контактами;
  • Коммуникабельность;
  • Умение вести деловую переписку;
  • Свободный английский язык — устный и письменный;
  • Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта.

Условия:

  • Свободный график работы;
  • Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;
  • Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленниками.

Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Goose Gaming

Требуемый опыт работы: от 2 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи: 

  • Взаимодействие с клиентами агентства
  • Подготовка предложений клиентам;
  • Управление проектной командой и внешними ресурсами;
  • Подбор внешних ресурсов для реализации проекта;
  • Составление и ведение внешней и внутренней проектной документации;
  • Управление внешним и внутренним бюджетами проекта;
  • Контроль документооборота с клиентом и подрядчиками;
  • Управление рисками проекта;
  • Контроль качества.

Требования:

  • Готовность брать на себя ответственность в рамках своей роли;
  • Умение вести деловую переписку;
  • Высокая работоспособность и стрессоустойчивость;
  • Умение правильно расставлять приоритеты при наличии большого количества задач различного уровня сложности и координировать работу команды;
  • Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта;
  • Наличие портфолио.

Условия:

  • Свободный график работы;
  • Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;
  • Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленникам.

Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.

Account Manager

от 70 000
SHARE

Требуемый опыт работы: от 1 года.
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Прямая коммуникация с клиентами.
  • Постоянная работа над удержанием и ростом лояльности клиентов; 
  • Своевременная обработка запросов клиентов и урегулирование спорных вопросов; 
  • Подготовка, ведение и контроль проектов агентства на всех этапах
  • Составление презентаций с предложениями, с последующей презентацией их клиентам
  • Составление внутренних и клиентских оценок по проектам.
  • Составление отчетности о проделанной работе в зависимости от проектов.
  • Документооборот, финансовый учет и ведение проектной документации.

Требования:

Умение: 

  • убеждать, договариваться, решать конфликтные ситуации;
  • обосновать выбранные решения, убеждать в этом клиентов;
  • разрабатывать и проводить презентации;
  • управлять проектами – понимать процессы, организовывать ресурсы;
  • качественно вести несколько проектов одновременно;
  • быстро реагировать на ситуацию, стрессоустойчивость;
  • системно хранить и обрабатывать информацию, документацию.

Знание: 

  • маркетинга, рекламы, брендинга;
  • интернет-маркетинга, возможностей и особенностей различных инструментов digital-рекламы;
  • этапов разработки коммуникационных стратегий и умение оценить креатив на соответствие задач клиентов;

Владение:

  • английским языком не ниже уровня intermediate
  • всеми традиционными пакетами для работы с док-файлами и презентациями

Условия:

  • Интересные задачи, амбициозная команда, грамотное руководство
  • Возможности профессионального развития и роста
  • Гибридный формат — офис посещать не обязательно

Резюме соискателя ждет Анастасия Нечаева, a.nechaeva@share-agency.ru.
В теме письма укажите название вакансии, имя и фамилию. Так же для отклика нужно заполнить форму.

Account Manager / Менеджер проектов

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Аккаунтинг входящих запросов и подготовка предложений
  • Коммуникации с клиентами по текущим проектам, сбор требований и постановка задач специалистам смежных отделов
  • Мониторинг проектов, контроль достижения поставленных KPI и выполнения объемов
  • Подготовка аналитических справок и отчетов-презентаций по итогам РК, проведение post campaign встреч
  • Формирование сross-sale предложений
  • Согласование договоров и NDA
  • Сверки и выставление закрывающих документов

Требования:

  • Английский язык - разговорный уровень.
  • Понимание сферы Digital.
  • Опыт подготовки и проведения презентаций.
  • Опыт работы с одним из инструментов веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics

Будет плюсом: Опыт работы с инструментом - система управления данными (DMP)

Условия:

  • Компенсация обедов
  • ДМС - после 1 года работы

Контент-менеджер / PR-менеджер

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстраивание и реализация общей стратегии присутствиябренда Weborama в СМИ
  • Самостоятельная подготовка текстов и организация размещения на целевых площадках
  • Подготовка участия первых лиц и представителей компании в конференциях с точки зрения контентной части
  • Участие в подготовке контента для собственных офлайн-мероприятий компании, направленных на реализацию образовательной миссии компании
  • Отслеживание и анализ эффективности проведенных активностей.

Требования:

  • Высшее профильное образование (журналистика, PR, маркетинг, реклама) 
  • Умение работать со СМИ
  • Знание современных тенденций и каналов продвижения
  • Английский язык – желаемый уровень Intermediate

Условия:

  • Внутренние и внешние образовательные программы для наращивания необходимых скиллов
  • Корпоративное обучение английскому
  • Оплата профильных конференций и семинаров
  • Зажигательные модные корпоративы
  • Компенсация обедов и офисные плюшки, ДМС
  • Свободу действий и креатив, бюджеты на реализацию крутых идей.

Ссылка на вакансию.

Web-дизайнер / дизайнер- разработчик

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи: 

  • Разработка креативных концепций для диджитал-баннеров различного уровня сложности (standart, Rich Media, интерактивное видео) и лендингов (десктопных, мобильных);
  • Разработка дизайна на основе концепции;
  • Разработка статичных и анимированных баннеров (сборка в html или Adobe Animate, подготовка ресейзов, адаптация под ТТ площадок).

Требования:

  • Владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate (знание прочих программ приветствуется);
  • Владение HTML5, CSS, JavaScript/JQuery;
  • Художественный вкус;

Дополнительно:

  • Способность самостоятельно определять и соблюдать установленные сроки задач;
  • Коммуникабельная личность с высоким чувством ответственности и умением работать в команде.

Условия:

  • Компенсация обедов
  • ДМС - после 1 года работы

Ссылка на вакансию.

Менеджер

по договоренности
Human Code

1. Для поиска и участия в тендерах — инициативного, способного связываться с клиентами, обсуждать условия, предлагать идеи. Пассивное участие в формате “я посмотрел, мы не проходим” не нужно. Есть сервис-агрегатор тендеров, нужно отсматривать релевантные, делать все документы, сметы, презентации, подаваться заранее и быть ответственным за результат.

2. Для работы с документами — внимательного к деталям. Чтобы потом не приходилось проверять даты, суммы, условия, объем работ и пунктуацию. Работать нужно будет с договорами (в т.ч. NDA), приложениями, доп.соглашениями, счетами и актами. Работа в сервисе “Диадок” будет плюсом.

Условия:

  • Проектная работа и гибкий график на первое время, с возможностью перехода на фикс;
  • Оплата и продолжительность работы зависит от объема;
  • Работа удаленная, не нужно находиться в офисе.

Контактное лицо: Артем Митин, a.mitin@humancode.ru (укажите вакансию в названии письма).

Бренд-менеджер

по договоренности
METRO Cash & Carry

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка и контроль контента всех каналов коммуникации с клиентами в соответствии с идеей и принципами бренда METRO;
  • Подготовка презентационных материалов для внутренних служб и департаментов компании по запросу в соответствие с задачами по развитию бренда;
  • Оказание поддержки подразделениям компании в решении дизайн- и креативных- задач по проектам маркетинговых коммуникаций;
  • Управление работой подрядчиков по креативным задачам: проведение конкурсов, сопровождение работ и контроль их качества;
  • Руководство креативным отделом интегрированных маркетинговых коммуникаций- команда из 5ти человек;
  • Участие в адаптации корпоративных решений по разработке и продвижению бренда METRO в России, коммуникации с Головным Офисом Компании.

Требования:

  • Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
  • Опыт реализации задач в кросс-функциональном пространстве;
  • Знание классического маркетинга;
  • Опыт проведения исследований рынка, потребителей, бренд-метрик;
  • Опыт запуска маркетинговых компаний 360;
  • Опыт подготовки презентаций;
  • Опыт работы с медиа-планами;
  • Знания рынка рекламы и подрядчиков;
  • Умение анализировать информацию, принимать взвешенные решения;
  • Креативность, ответственность за результат, проактивность.

Условия:

  • Возможность приобрести опыт работы с коллегами из других стран;
  • Корпоративный транспорт, бесплатная парковка;
  • Полис ДМС, возможность прикрепить родственников к корпоративному тарифу;
  • Страхование от несчастного случая и болезней;
  • Частичная компенсация питания в корпоративной столовой;
  • Скидки на изучение английского языка, корпоративная программа по изучению английского языка для сотрудников, которым он необходим для работы;
  • Дополнительные дни оплачиваемого отпуска, доплата по листам нетрудоспособности;
  • Скидки на покупки в Торговых Центрах Компании;
  • Специальные предложения от банков, фитнес-клубов и других партнеров.

Ссылка на вакансию.

Руководитель исследовательских проектов

по договоренности
NAFI

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка коммерческих предложений и консультация клиентов о дизайне и методологии проекта
  • Разработка инструментария исследований
  • Организация и контроль основных этапов исследования 
  • Анализ данных и подготовка аналитических отчетов
  • Презентация результатов исследований клиентам

Требования:

  • Высшее образование в сфере социологии, маркетинга, математики, статистики
  • Владение SPSS, Excel, Power Point
  • Опыт самостоятельного написания отчетов по результатам количественных исследований

Условия:

  • Бонусы по выполненным проектам
  • Наш офис - child-friendly (приводите детей, если их не с кем оставить дома)
  • Уникальные корпоративные мероприятия не менее 2 раз в год
  • Подарки к значимым событиям в жизни сотрудников: рождение ребенка, свадьба, подарки детям на Новый год
  • Комфортные условия труда: в офисе оборудована кухня с кофе-машиной, всегда в наличии мюсли, печенье; уютная комната отдыха
  • Регулярные фруктовые дни (закупаем в офис фрукты, делаем фрэши)
  • Регулярное дополнительное обучение (тренинги, мастер-классы)
  • Участие в российских и международных профессиональных конференциях и семинарах
  • По желанию: содействие научной работе и обучению в аспирантуре (оплачиваемые аспирантские дни, приоритетная публикация в ВАКовских журналах, отпуск на период защиты диссертации)

Резюме присылайте специалисту по HR Дарье Горбачевой на почту: gorbacheva@nafi.ru

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