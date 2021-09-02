Продюсер контента для Aviasales и дизайнер в Players: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Пока ваш ШЕФутинский вовсю готовится переворачивать календарь, а дедлайны горят кострами рябин вместе с обещаниями, Sostav собрал для вас самые актуальные вакансии рекламного рынка, где все будет всерьез не только второго сентября (но и на долгий продуктивный срок сотрудничества).

В новой подборке вакансий CreativePeople ищет руководителя digital-проектов, Авиасейлс ждет в свою команду продюсера контента, а SA MEDIA GROUP — менеджера по закупкам наружной рекламы (и не только).

Content Producer по договоренности Авиасейлс Задачи: Контролировать и развивать tone of voice Авиасейлс в текстах (и других форматах);

Выстраивать работу с авторами, переводчиками, расшифровщиками;

Контролировать сроки и соблюдение стандартов;

Иногда и самостоятельно создавать контент. Требования: Опыт управления редакционными проектами или производством контента;

Ты хорошо понимаешь медийные форматы, можешь поставить задачу автору и получить результаты в срок;

Ты любишь таблицы и строго укладываешься в дедлайны;

Интерес к тематике путешествий и Travel Tech. Условия: Свобода решений и отсутствие бюрократии;

Возможность выбрать, где работать — удаленно или в одном из наших офисов (Москва, Петербург);

Забота о здоровье: компенсация индивидуальной психотерапии, медицинская страховка для тебя и твоей семьи;

Поддержка твоих увлечений: компенсация занятий спортом и изучения иностранных языков. По всем вопросам соискателям обращаться к Екатерине: ekaterina.ermolaeva@aviasales.ru

Дизайнер с навыками 3D по договоренности CreativePeople Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работать в паре с арт-директором и развивать дизайн-концепцию на digital носители;

Отвечать за дизайн-системы топовых клиентов;

Участвовать в создании промо-сайтов и лендингов. Требования: 1. Владение такими инструментами как: figma — основной инструмент для работы с типовыми компонентарными макетами, дизайн-библиотеками, и интерфейсами;

3D/2D — для создания и наполнения ваших макетов уникальной авторской графикой;

Photoshop — для ретуши созданной 3D графики и доведения ее до идеального состояния. 2. Большим плюсом будет знание: Principle — для анимации ваших концепций промо-сайтов и интрефесов;

Aftereffects — для анимации 2D графики;

Cinema 4D — для анимации 3D графики Условия: Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе.

Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.

Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует.

Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.

Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы. Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru

Руководитель digital-проектов по договоренности CreativePeople Требуемый опыт работы: от 2-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Управление проектами по созданию промо-сайтов и других digital форматов в рамках поддержки клиентов и отдельных рекламных запусков;

Ежедневная коммуникация с клиентом, в том числе по вопросам документов и финансов, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса;

Постановка и контроль выполнения задач внутренними и внешними специалистами;

Презентация и защита предложений, upsale текущим клиентам. Требования: Опыт работы в digital агентстве на позиции project/account manager (сайты, лендинги, дизайн, креатив).

Опыт управления группами разработчиков и дизайнеров.

Умение вести несколько проектов одновременно.

Умение эффективно распределять и планировать ресурсы. Условия: Формат работы преимущественно удаленный, но по желанию и необходимости работа в офисе.

Проекты разноплановые, разнообразие задач гарантируем.

Реальная возможность расти профессионально, горизонтально, вертикально, как душа потребует.

Даем зеленый свет новым идеям по изменению, улучшению и автоматизации работы.

Регулярно проводим обучение и ивенты в онлайне. Уже возобновляем наши уютные пятничные вечеринки и большие корпоративы. Резюме соискателя ждет Елена Ханова: hr@cpeople.ru

Продюсер видеосъемок от 60 000 Co-Operation Требуемый опыт работы: от 1,5 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Креатив и поиск идей фото и видеосъемок;

Планирование и организация съемок;

Поиск локаций, декораций, моделей, и технического оборудования. Коммуникация с подрядчиками;

Составление сметы;

Продумывание тайминга и логистики;

Написание сценарного плана и продумывание сюжета для видеороликов;

Помощь в режиссировании на площадке;

Составление отчета по расходам и контроль оплаты подрядчиков. Требования: Опыт работы в продюсировании съемок, продакшне;

Опыт работы младшим продюсером;

Опыт работы в фуд индустрии приветствуется;

Проживание в Москве. Условия: Гибкий рабочий график: удаленный формат работы с возможностью посещать офис. Резюме соискателя присылайте на почту Марие Александровне: hr@coopmoscow.ru

Producer по договоренности Players Задачи: Систематизировать и предоставлять бизнесу лучшие варианты размещений и коллабораций, ориентируясь на стратегию кампании, ресурсы и цели.

Управлять отношениями с инфлюенсерами и ожиданиями бизнеса, находить взаимовыгодные решения вместо компромиссных.

Организовывать бесшовный процесс реализации, учитывающий специфику гейминга и индустрии инфлюенсеров. Требования: Искренний интерес и отличные знания об игровой индустрии: основные игроки, специфика площадок и форматов контента, особенности маркетинга, ключевые медийные лица и восходящие звезды.

Уже налажены взаимосвязи с большинством игровых инфлюенсеров, системно получается организовать коммерческие проекты с брендами, по итогу которых довольными остаются все участники. Отправляйте письмо с темой «Продюсер в Players Gaming» на почту: kv@playersagency.ru

К письму прикрепите резюме и напишите, каким вы видите маркетинг игр через 3-5 лет.

Designer по договоренности Players Задачи: Создание KV рекламных кампаний, адаптация под разные площадки и форматы (соцсети, POSM, пр.)

Визуализация креативных идей для презентаций

Создание темплейтов в PowerPoint, верстка презентаций

Подготовка изображений для соцсетей и сайта агентства Требования: Насмотренность

Портфолио

Понимание актуальных трендов в дизайне

Способность работать не только по ТЗ, но и самостоятельно

придумывать визуал идеи

Опыт создания KV больших кампаний

Продвинутый уровень в PowerPoint

Самоорганизация

Опыт в рекламном агентстве будет плюсом Условия: Интересные проекты с крупными брендами

Удалённая работа Резюме и портфолио отправляйте на почту: ez@playersagency.ru в теме укажите «Отклик Дизайнер».

Есть тестовое задание

Digital Group Head / Руководитель интернет-проектов по договоренности SA MEDIA GROUP Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день.



Задачи: Ежедневная коммуникация с клиентами и партнерами (аутсорс)

Участие в разработке стратегического и тактического подходов к digital кампаниям, планирование бюджета

Поддержка и улучшение уровня клиентского сервиса, разработка схем взаимоотношений с клиентом, оптимизация процессов

Управление всеми этапами digital проектов (постановка/контроль задач в производство по контекстной, медийной и рекламе в социальных сетях)

Ответственность за качество сервиса и эффективность кампаний

Работа с системами аналитики: Google Analytics, Яндекс Метрика

Составление презентаций и отчетности по проектам Требования: Знание digital-инструментов (Медийная реклама, Performance, Production), основных видов медиа носителей и их эффективности

Умение работать в системах аналитики Google Analytics, Яндекс Метрика

Хорошо развитые коммуникативные навыки

Проактивность, внимательность, четкость и структурность Условия: Интересные проекты

Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера

Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ. Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media

Менеджер по закупкам наружной рекламы / OOH Media Buyer по договоренности SA MEDIA GROUP Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Формирование предложений для клиента

Переговоры по баинговым условиям

Участие в медиапланировании рекламных кампаний на OOH носителях

Закупка OOH носителей в соответствии с брифами клиентов

Контроль размещения

Контроль отчетной документации и документооборота, координация работы ассистентов группы

Участие в подготовке к тендерам Требования: Навыки ведения переговоров с подрядчиками и отстаивания интересов компании/клиента, координация работы ассистентов.

Опыт работы с огромным объемом данных, Excel ( работа с формулами, сводными таблицами, ВПР и т.д)

Умение работать в команде, желание расти и развиваться

Скрупулезность и внимательность, готовность к интенсивному темпу работы Условия: Интересные проекты

Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера

Скидки 50% на спорт-зал, 35% на английский язык, 20% в ресторане на территории БЦ. Контактное лицо: Татьяна Шмырева: t.shmyreva@sa.media

Project Manager по договоренности Admon Требуемый опыт работы: 3-6 лет. Задачи: Планирование, организация и контроль работ по проекту, соблюдения орг.процессов;

Решение всех возникающих вопросов в ходе реализации проекта;

Консультирование заказчиков по текущей и планируемой функциональности проекта;

Выявление узких мест на протяжении всего жизненного цикла разработки ПО;

Поиск решений совместно с командой;

Проведение активностей с командой (митинги, ретроспективы, рабочие встречи). Требования: Опыт управления проектами коммерческой разработки ПО;

Понимание жизненного цикла ПО и специфики каждого из его этапов;

Понимание основ веб разработки (что такое frontend, backend, API, как эти части взаимодействуют);

Знание методологий;

Знание инструментов/технологий используемых в разработке (jira, confluence, MVP, gantt, субд, api, микросервисы - не должны быть незнакомыми словами);

Умение четко, грамотно и структурно излагать свои мысли.

Умение организовать группу людей для совместного решения задач.

Умение видеть ситуацию/проект целиком, находить причинно-следственные связи и использовать это при принятии решений. Условия: Работа над интересным проектом;

Коллектив профессионалов;

Возможность полностью удаленной работы;

Гибкое начало рабочего дня и отсутствие дресс-кода. По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai

Sales Manager от 100 000 Admon Требуемый опыт работы: более 6 лет;

Удаленная работа. Задачи: Анализ рынка;

Сегментация клиентов;

Приоритизация клиентов;

Ведение AmoCRM;

Выход на презентацию продукта/сервиса (колы, зумы, встречи);

Работа на конференциях;

Участие в тендерах;

Запуск тестов;

Сравнительные тесты;

Синхронизация по ожиданиям(критерии успеха);

Подписание контрактов;

Передача клиента в отдел аккаунтинга;

Взаимодействия с отделом PR и маркетинга (лидогенерации);

Изменение ценности продукта для увеличения продаж. Требования: Готовность к отказам и возражениям;

Знание основ интернет-маркетинга;

Знание CPA рынка будет большой плюс. По всем вопросам по вакансии обращайтесь к Елене Новоселовой: e.novoselova@admon.ai

Account Manager по договоренности Fancy State Требуемый опыт работы: от 2 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Коммуникация с клиентами на всех этапах проектов (от тендера до поста)

Разработка тендерных и коммерческих предложений

Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проектов

Курирование выполнения задач команды продюсеров и исполнителей

Контроль документооборота проектов Требования: Опыт работы в рекламном агентстве с крупными брендами от 2х лет

Умение построить эффективную коммуникацию с клиентом для быстрой и качественной работы всего проекта

Опыт самостоятельной работы на съемочных проектах

Уверенный английский

Понимание музыкального рынка в рекламе будет плюсом Условия: Официальное оформление в штат или по самозанятости

Конкурентный уровень заработной платы

Уютный офис на Покровском бульваре, full-time По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com

Music Producer по договоренности Fancy State Требуемый опыт работы: от 2 лет;

Полная занятость, полный день.

Обязанности: Поиск и подбор музыки и видеоматериалов для разных задач проектов

Поиск новых музыкантов, композиторов и исполнителей для постоянного сотрудничества

Формирование и контроль соблюдения таймингов и производственных процессов проекта

Контроль документооборота проектов Требования: Опыт работы в музыкальной индустрии / шоу-бизнесе от 2х лет

Понимание современных музыкальных трендов и актуальных медийных событий

Умение искать и структурировать информацию

Умение генерировать нестандартные решения

Большим плюсом будет опыт взаимодействия с крупными брендами и рекламой Условия: Официальное оформление в штат или по самозанятости

Конкурентный уровень заработной платы

Уютный офис на Покровском бульваре, full-time По всем вопросам сориентирует Александра: abogoutdinova@fancystate.com

New business manager по договоренности Fistashki Creative Digirati Обязанности: Поиск и привлечение нового бизнеса, развитие отношений с ЛПР;

Управление проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений, ответственность за

Конечный продукт: стратегию, презентацию, смету;

Работа с CRM-системой;

Анализ рынка интернет-рекламы и потребностей потенциальных клиентов, поиск новых

Направлений работы;

Поддержание в актуальном состоянии базы контактов;

Обработка контактов от ньюбиза и дальнейшая коммуникация с клиентами. Требования: Знание инструментов digital-рынка

Опыт в продаже продуктов медийной рекламы и перформанс-инструментов

Таргетированная реклама, контекстная реклама, Google DV360, Programmatic, лидогенерация,

Контент-маркетинг, продвижение мобильных приложений и новых платформ (TikTok и Likee);

Опыт проведения переговоров и пресейлов;

Опыт разработки коммерческих предложений для разных сегментов бизнеса;

Владение навыками деловых переговоров. Условия: Мотивационная система;

Работа с крупнейшими брендами;

Кофе / фрукты / печеньки в офисе. Контакт для связи: Аида Сандыбаева: hr@fistashki.org в теме письма укажите: "Вакансия // New business manager"

Project-менеджер по договоренности Digital Geeks Обязанности: Решать разнообразные online-маркетинговые задачи (SEO, Контекстная реклама, Таргетированная реклама, Аналитика);

Готовить отчеты и заполнять брифы;

Взаимодействовать с подрядчиками;

Участвовать в разработке стратегий, ставить задачи и контролировать дедлайны;

Готовить предложения и презентации клиентам;

Устанавливать и настраивать системы аналитики. Требования: Закончил обучение или учишься на последнем курсе;

Готов работать full time;

Имеешь небольшой опыт работы в сфере online-маркетинга (SEO, контекстная или таргетированная реклама);

Ты самостоятельный, внимательный и инициативный;

Обладаешь аналитическим складом ума;

Грамотно пишешь по-русски;

Умеешь работать в Excel, Word и Power Point. Условия: Интересные performance-кейсы с крупными клиентами;

Профессиональное развитие и обучение;

Решение вопроса трудоустройства тем, кто выложится на все 100 на проекте. Резюме присылайте Аблаевой Марии на почту: hr@digitalgeeks.ru

Подробнее о проекте по ссылке

New Business Director по договоренности DDVB Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Лидировать процессы, постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всего и вся

Управлять проектами по подготовке коммерческих/тендерных предложений

Нести ответственность за конечный продукт: стратегию, презентацию, сметы

Сопровождать все этапы согласования договоров

Вести отчетность по проектам Требования: знание индустрии брендинга

опыт работы с клиентами на рынке B2B от 3-х лет

хорошо развитые управленческие навыки

опыт ведения переговоров, умение аргументировать свою точку зрения

грамотная устная и письменная речь

владение английским языком будет преимуществом Резюме присылайте на почту: info@ddvb.ru

New Business Manager по договоренности Goose Gaming Требуемый опыт работы: от 2 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Поиск и привлечение новых клиентов;

Поддержка и развитие деловых отношений с текущими клиентами;

Ведение предпроектного документооборота;

Организация работы проектной команды на этапе пресейла;

Выполнение плана продаж;

Отчётность по продажам;

Ведение CRM. Требования: Умение работать с холодными контактами;

Коммуникабельность;

Умение вести деловую переписку;

Свободный английский язык — устный и письменный;

Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта. Условия: Свободный график работы;

Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;

Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленниками. Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.

Аккаунт-менеджер по договоренности Goose Gaming Требуемый опыт работы: от 2 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Взаимодействие с клиентами агентства

Подготовка предложений клиентам;

Управление проектной командой и внешними ресурсами;

Подбор внешних ресурсов для реализации проекта;

Составление и ведение внешней и внутренней проектной документации;

Управление внешним и внутренним бюджетами проекта;

Контроль документооборота с клиентом и подрядчиками;

Управление рисками проекта;

Контроль качества. Требования: Готовность брать на себя ответственность в рамках своей роли;

Умение вести деловую переписку;

Высокая работоспособность и стрессоустойчивость;

Умение правильно расставлять приоритеты при наличии большого количества задач различного уровня сложности и координировать работу команды;

Искренняя и неподдельная любовь к видеоиграм и наличие персонального геймерского опыта;

Наличие портфолио. Условия: Свободный график работы;

Постоянное развитие и профессиональное совершенствование;

Возможность делать любимое дело и общаться с единомышленникам. Соискателям по вакансии обращаться к Зине Золиной, Telegram: @free_forever.

Account Manager от 70 000 SHARE Требуемый опыт работы: от 1 года.

Полная занятость, полный день.



Задачи: Прямая коммуникация с клиентами.

Постоянная работа над удержанием и ростом лояльности клиентов;

Своевременная обработка запросов клиентов и урегулирование спорных вопросов;

Подготовка, ведение и контроль проектов агентства на всех этапах

Составление презентаций с предложениями, с последующей презентацией их клиентам

Составление внутренних и клиентских оценок по проектам.

Составление отчетности о проделанной работе в зависимости от проектов.

Документооборот, финансовый учет и ведение проектной документации. Требования: Умение: убеждать, договариваться, решать конфликтные ситуации;

обосновать выбранные решения, убеждать в этом клиентов;

разрабатывать и проводить презентации;

управлять проектами – понимать процессы, организовывать ресурсы;

качественно вести несколько проектов одновременно;

быстро реагировать на ситуацию, стрессоустойчивость;

системно хранить и обрабатывать информацию, документацию. Знание: маркетинга, рекламы, брендинга;

интернет-маркетинга, возможностей и особенностей различных инструментов digital-рекламы;

этапов разработки коммуникационных стратегий и умение оценить креатив на соответствие задач клиентов; Владение: английским языком не ниже уровня intermediate

всеми традиционными пакетами для работы с док-файлами и презентациями Условия: Интересные задачи, амбициозная команда, грамотное руководство

Возможности профессионального развития и роста

Гибридный формат — офис посещать не обязательно Резюме соискателя ждет Анастасия Нечаева, a.nechaeva@share-agency.ru.

В теме письма укажите название вакансии, имя и фамилию. Так же для отклика нужно заполнить форму.

Account Manager / Менеджер проектов по договоренности Weborama Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Аккаунтинг входящих запросов и подготовка предложений

Коммуникации с клиентами по текущим проектам, сбор требований и постановка задач специалистам смежных отделов

Мониторинг проектов, контроль достижения поставленных KPI и выполнения объемов

Подготовка аналитических справок и отчетов-презентаций по итогам РК, проведение post campaign встреч

Формирование сross-sale предложений

Согласование договоров и NDA

Сверки и выставление закрывающих документов Требования: Английский язык - разговорный уровень.

Понимание сферы Digital.

Опыт подготовки и проведения презентаций.

Опыт работы с одним из инструментов веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics Будет плюсом: Опыт работы с инструментом - система управления данными (DMP) Условия: Компенсация обедов

ДМС - после 1 года работы

Контент-менеджер / PR-менеджер по договоренности Weborama Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Выстраивание и реализация общей стратегии присутствиябренда Weborama в СМИ

Самостоятельная подготовка текстов и организация размещения на целевых площадках

Подготовка участия первых лиц и представителей компании в конференциях с точки зрения контентной части

Участие в подготовке контента для собственных офлайн-мероприятий компании, направленных на реализацию образовательной миссии компании

Отслеживание и анализ эффективности проведенных активностей. Требования: Высшее профильное образование (журналистика, PR, маркетинг, реклама)

Умение работать со СМИ

Знание современных тенденций и каналов продвижения

Английский язык – желаемый уровень Intermediate Условия: Внутренние и внешние образовательные программы для наращивания необходимых скиллов

Корпоративное обучение английскому

Оплата профильных конференций и семинаров

Зажигательные модные корпоративы

Компенсация обедов и офисные плюшки, ДМС

Свободу действий и креатив, бюджеты на реализацию крутых идей. Ссылка на вакансию.

Web-дизайнер / дизайнер- разработчик по договоренности Weborama Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка креативных концепций для диджитал-баннеров различного уровня сложности (standart, Rich Media, интерактивное видео) и лендингов (десктопных, мобильных);

Разработка дизайна на основе концепции;

Разработка статичных и анимированных баннеров (сборка в html или Adobe Animate, подготовка ресейзов, адаптация под ТТ площадок). Требования: Владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate (знание прочих программ приветствуется);

Владение HTML5, CSS, JavaScript/JQuery;

Художественный вкус; Дополнительно: Способность самостоятельно определять и соблюдать установленные сроки задач;

Коммуникабельная личность с высоким чувством ответственности и умением работать в команде. Условия: Компенсация обедов

ДМС - после 1 года работы Ссылка на вакансию.

Менеджер по договоренности Human Code 1. Для поиска и участия в тендерах — инициативного, способного связываться с клиентами, обсуждать условия, предлагать идеи. Пассивное участие в формате “я посмотрел, мы не проходим” не нужно. Есть сервис-агрегатор тендеров, нужно отсматривать релевантные, делать все документы, сметы, презентации, подаваться заранее и быть ответственным за результат. 2. Для работы с документами — внимательного к деталям. Чтобы потом не приходилось проверять даты, суммы, условия, объем работ и пунктуацию. Работать нужно будет с договорами (в т.ч. NDA), приложениями, доп.соглашениями, счетами и актами. Работа в сервисе “Диадок” будет плюсом. Условия: Проектная работа и гибкий график на первое время, с возможностью перехода на фикс;

Оплата и продолжительность работы зависит от объема;

Работа удаленная, не нужно находиться в офисе. Контактное лицо: Артем Митин, a.mitin@humancode.ru (укажите вакансию в названии письма).

Бренд-менеджер по договоренности METRO Cash & Carry Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка и контроль контента всех каналов коммуникации с клиентами в соответствии с идеей и принципами бренда METRO;

Подготовка презентационных материалов для внутренних служб и департаментов компании по запросу в соответствие с задачами по развитию бренда;

Оказание поддержки подразделениям компании в решении дизайн- и креативных- задач по проектам маркетинговых коммуникаций;

Управление работой подрядчиков по креативным задачам: проведение конкурсов, сопровождение работ и контроль их качества;

Руководство креативным отделом интегрированных маркетинговых коммуникаций- команда из 5ти человек;

Участие в адаптации корпоративных решений по разработке и продвижению бренда METRO в России, коммуникации с Головным Офисом Компании. Требования: Знание английского языка на уровне upper-intermediate;

Опыт реализации задач в кросс-функциональном пространстве;

Знание классического маркетинга;

Опыт проведения исследований рынка, потребителей, бренд-метрик;

Опыт запуска маркетинговых компаний 360;

Опыт подготовки презентаций;

Опыт работы с медиа-планами;

Знания рынка рекламы и подрядчиков;

Умение анализировать информацию, принимать взвешенные решения;

Креативность, ответственность за результат, проактивность. Условия: Возможность приобрести опыт работы с коллегами из других стран;

Корпоративный транспорт, бесплатная парковка;

Полис ДМС, возможность прикрепить родственников к корпоративному тарифу;

Страхование от несчастного случая и болезней;

Частичная компенсация питания в корпоративной столовой;

Скидки на изучение английского языка, корпоративная программа по изучению английского языка для сотрудников, которым он необходим для работы;

Дополнительные дни оплачиваемого отпуска, доплата по листам нетрудоспособности;

Скидки на покупки в Торговых Центрах Компании;

Специальные предложения от банков, фитнес-клубов и других партнеров. Ссылка на вакансию.