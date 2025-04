В Японии в честь Hello Kitty переименовали аэропорт

Японский аэропорт Оита официально сменил название на Oita Hello Kitty Airport. Ребрендинг продлится с 13 апреля по 13 октября 2025 года и приурочен к предстоящей Всемирной выставке Expo 2025, которая пройдет в Осаке. Главная цель кампании — привлечь туристический трафик в регион Кюсю и повысить узнаваемость бренда префектуры Оита за пределами страны.



Аэропорт получил полное тематическое оформление с изображениями Hello Kitty и других персонажей Sanrio. В терминалах появились специальные фотозоны, фирменные торговые точки и навигация, выполненная в стилистике бренда. Одновременно был запущен трансфер до парка Harmonyland — локального тематического аналога Tokyo Disneyland, посвященного миру Hello Kitty.



Проект стал частью масштабной программы продвижения префектуры, призванной перераспределить туристические потоки из перегруженных направлений (Токио, Киото, Осака) в менее известные, но не менее живописные регионы. По словам представителей администрации, Hello Kitty как глобальный pop-культурный символ обладает потенциалом не только для привлечения внимания, но и для формирования устойчивого туристического интереса.



По данным Japan Tourism Agency, в 2023 году Кюсю посетили менее 10% иностранных туристов. Новый брендинг аэропорта должен способствовать изменению этой динамики. Переименование также будет сопровождаться международной PR-кампанией и серией коллабораций с инфлюенсерами в Азии.