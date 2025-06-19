Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.06.2025 в 11:51

«Яндекс Переводчик» добавил «Алису» в чат

Пользователи смогут задавать ей вопросы об английском языке, переводах и грамматике

«Яндекс Переводчик» добавил ассистента «Алису» в чат. С ней можно пообщаться, задать вопросы об английском языке и тонкостях перевода. Ожидается, что нейросеть поможет пользователям освоить английский язык «с нуля» или углубить знания. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Там пояснили, что «Алиса» сможет не только объяснить логику перевода, но и рассказать, как правильно применять времена, пояснить значение идиом, сокращений, сленговых слов и выражений. Кроме того, нейросеть способна адаптировать перевод к определенной задаче. Например, ей можно сказать, что предложение взято из технической литературы, и попросить перевести в соответствующем стиле.

С «Алисой» также можно поговорить про правила и особенности английского. Для того чтобы она могла конструктивно поддержать такой разговор, ее обучили на «десятках тысяч» фактов из области языкознания.

Нейросеть в «Переводчике» доступна всем пользователям, авторизованным через «Яндекс ID». «Алиса» работает в режиме бета-версии с ограничениями по числу запросов.

Ранее «Алиса» научилась рассуждать и говорить по-английски без акцента.

Алиса Яндекс.Переводчик
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.