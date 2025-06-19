«Яндекс Переводчик» добавил «Алису» в чат

«Яндекс Переводчик» добавил ассистента «Алису» в чат. С ней можно пообщаться, задать вопросы об английском языке и тонкостях перевода. Ожидается, что нейросеть поможет пользователям освоить английский язык «с нуля» или углубить знания. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Там пояснили, что «Алиса» сможет не только объяснить логику перевода, но и рассказать, как правильно применять времена, пояснить значение идиом, сокращений, сленговых слов и выражений. Кроме того, нейросеть способна адаптировать перевод к определенной задаче. Например, ей можно сказать, что предложение взято из технической литературы, и попросить перевести в соответствующем стиле.

С «Алисой» также можно поговорить про правила и особенности английского. Для того чтобы она могла конструктивно поддержать такой разговор, ее обучили на «десятках тысяч» фактов из области языкознания.

Нейросеть в «Переводчике» доступна всем пользователям, авторизованным через «Яндекс ID». «Алиса» работает в режиме бета-версии с ограничениями по числу запросов.

Ранее «Алиса» научилась рассуждать и говорить по-английски без акцента.