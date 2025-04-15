«Алиса» научилась рассуждать и говорить по-английски без акцента

«Яндекс» представил обновленную версию «Алисы» — теперь это ИИ-ассистент. Помощник умеет рассуждать, работать с файлами, распознавать объекты через камеру смартфона, свободно говорить по-английски и проводить игровые занятия с детьми. Новые функции работают на базе YandexGPT 5 Pro и мультимодальной нейросети VLM. Обновленная «Алиса» доступна в рамках опции «Про». Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Рассуждения с поиском

В чате с «Алисой» появился режим рассуждений, в котором ассистент строит логическую цепочку перед ответом. При включенном поиске она дополняет свои знания актуальной информацией из интернета. Подходит для работы со сложным кодом, многофакторного анализа и других трудоемких задач. Режим пока работает в бета-версии.

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«Алиса» теперь свободно говорит по-английски и помогает с текстами, переводами и практикой разговорной речи. Доступен диалоговый тренажер, можно общаться в чате или голосом — через «Яндекс Станцию».

Работа с файлами

Ассистент может анализировать документы в PDF, TXT, DOC и DOCX, помогает находить нужную информацию и отвечает на вопросы по содержимому. Также можно загружать изображения и задавать вопросы по ним. Новая опция доступна в чате.

Live-режим



С помощью камеры в приложении «Алиса» распознает объекты и рассказывает о них. Можно наводить камеру на здания или продукты и получать ответы в диалоге. История общения сохраняется в чате.

Навыки для развития детей



«Алиса» освоила новые навыки, чтобы помогать родителям развивать и обучать детей. Добавлены игры и задания для малышей от трех лет, включая квесты. Дети постарше могут учить таблицу умножения в игровой форме. Доступно на «Яндекс Станциях» и ТВ с настройками для детей.

Ранее «Яндекс» внедрил в чат с голосовым помощником «Алисой» языковую модель нового поколения — YandexGPT 5 Pro.