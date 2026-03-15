Голосовой помощник Amazon включил режим «для взрослых»

Amazon представила новую опцию для голосового ассистента Alexa+, которая получила режим «для взрослых». Теперь пользователи могут включить его, чтобы ассистент стал более разговорчивым, ругался и использовал сленг, но при этом не предоставлял откровенный или сексуальный контент, пишет Techcrunch.

Компания отмечает, что цель функции Sassy — сделать взаимодействие с Alexa+ более естественным для взрослых пользователей.

Для активации этого режима придется выполнить несколько дополнительных шагов. Он не будет работать, если в учетную запись включен профиль Amazon Kids, а также требует проверку безопасности, например, сканирование лица.

Ранее голосовые помощники, включая Alexa, Siri и Google Assistant, вели себя максимально нейтрально и «безопасно», ограничивая живое и эмоциональное общение. Новый режим Alexa+ расширяет функциональность, ориентируясь на взрослую аудиторию, которая ищет более непринужденное общение с цифровым ассистентом.

Ранее Amazon запустила для подписчиков Alexa+ три готовых варианта «стиля общения»: Brief, Chill и Sweet. Первая рассчитана на тех, кто просит отвечать без лишних вступлений: коротко, прямо и по делу. Вторая делает тон более расслабленным, третья добавляет энтузиазма и поддержки.