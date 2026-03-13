Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.03.2026 в 08:00

Disney+ запустил ленту коротких вертикальных видео

Она познакомит с библиотекой сервиса

Стриминговый сервис Disney начал внедрять в мобильном приложении Disney+ новую ленту коротких вертикальных видео Verts для пользователей в США. Формат напоминает формат историй: в ленте показываются короткие сцены и моменты из фильмов и сериалов сервиса. Об этом сообщает TechCrunch.

Новый раздел должен повысить ежедневную вовлеченность аудитории и помочь пользователям быстрее находить контент в каталоге. Доступ к ленте появится через отдельный значок на панели навигации приложения. Пролистывая ролики, зрители смогут сразу перейти к просмотру фильма или сериала либо добавить его в список для просмотра позже.

В компании отмечают, что формат коротких видео делает знакомство с библиотекой контента более простым и динамичным. По задумке сервиса, Verts позволит пользователям открывать для себя проекты из каталога, который включает более 100 лет историй студии.

Пока в ленте используются отрывки из проектов стриминга, однако в будущем могут появиться ролики от авторов и фанатского сообщества, а также другие форматы сторителлинга и персонализированные рекомендации.

Эксперименты с короткими видео проводят и другие стриминги. Так, ранее вертикальную ленту с клипами из оригинальных проектов запустил Netflix. Платформы рассчитывают таким образом привлечь молодую аудиторию, привыкшую потреблять короткий мобильный видеоконтент.

Disney
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.