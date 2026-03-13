Rutube запустил бизнес-аккаунт для блогерских агентств

Видеосервис Rutube запустил новый инструмент — бизнес-аккаунт, который позволит дистрибьюторам контента и агентствам талантов вести одновременно несколько авторских каналов, получать аналитику и прогнозы доходов по каждому из них в едином кабинете. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rutube.

В бизнес-аккаунте будет доступна функция единого окна выплат. Новый инструмент учитывает специфику индустрии и упрощает интеграцию с платформой.

Rutube также начал делить авторский контент по тематикам, это дало бизнесу значимый эффект.

Егор Великогло, директор по авторскому контенту Rutube: В основе любой эффективной контентной или маркетинговой стратегии лежит сегментация. Поэтому мы решили сегментировать UGC по тематикам. Таким образом мы решили три задачи: уделили внимание новым авторам, дав им буст на старте в рамках промокампании релевантной категории; привлекли аудиторию тематики, предложив им не только контент по теме, но и качественно вгрузив в каталог с возможными интересными тематиками; создали емкость для разных категорий рекламодателей, предложив им максимально эффективный сплит инвентаря.

С конца 2025 года был реализован «разгон» сегмента «Бизнес и предпринимательство», в рамках которого Rutube продвигал Алексея Ситникова, Александра Соколовского, Оскара Хартманна, Глеба Соломина, Михаила Гребенюка и других, а также сегмент «Еда», в котором появились новые крупные фуд-блогеры. Скоро запустится «Авто-Мото» с топовыми авторами этой категории.

В 2025 году рекламу на Rutube разместили более 300 брендов. Совокупная ежемесячная аудитория платформы в феврале 2026 года составила 85 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что рекламный инвентарь Rutube стал доступен на платформе Getintent. Интеграция расширила возможности рекламодателей по работе с массовой aудиторией.