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Дизайн сайта - Liqium

18+
11.04.2022 в 05:40

В сервисе коротких видео Coub отключили рекламу

Ранее он перешёл под руководство новой команды

В видеохостинге Coub с короткими роликами больше нет рекламы. Новый владелец сервиса отключил её как на мобильной, так и на десктопной версии, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Там указано, что все рекламные баннеры теперь «отменены». По словам представителей новой команды видеохостинга, так поступили «чтобы ничто не отвлекало от просмотра свежачков и старых-добрых шедевров».

Также сообщается, что руководители сервиса также запустили Telegram-канал, в котором желающие могут обсуждать работу Coub. В нём команда сайта принимает предложения, связанные с ресурсом и отвечает на вопросы.

Платформу с короткими зацикленными роликами, запущенную десять лет назад, должны были закрыть 1 апреля 2022 года. Однако в апреле сервис сообщил, что перейдёт к новой команде и продолжит работу.

Аудитория видеохостинга к концу прошлого года составляла около 3 млн человек в месяц. Функция встраивания роликов на другие сайты позволила платформе собрать дополнительно 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.

Coub
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