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05.04.2022 в 14:45

Coub продолжит работу с «новой командой»

Сервис планировали закрыть 1 апреля

Сервис коротких видеороликов Coub продолжит работу под руководством «новой команды». О решении не закрывать проект пользователям объявили 5 апреля — сообщение об этом появилось в виде плашки на главной странице сервиса.

ИД «Комитет» (издатель TJ, vc.ru и DTF), которому сейчас принадлежит платформа, не сообщил, кому передадут проект, пообещав в дальнейшем поделиться подробностями.

Платформу с короткими зацикленными роликами, запущенную десять лет назад, планировали закрыть 1 апреля 2022 года. В 2020 году создатели сервиса Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы не смогли собрать средства на развитие проекта и платформа перешла под контроль ИД «Комитет».

Аудитория видеохостинга к концу прошлого года составляла около 3 млн человек в месяц. Функция встраивания роликов на другие сайты позволила платформе собрать дополнительно 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.

Coub
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