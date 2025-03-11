В Россию будут ввозить пиво из Доминиканы

Вслед за китайским и вьетнамским пивом дистрибуторы планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики. Так, напитки, изготавливаемые Cerveceria Nacional Dominicana, будут завозиться в тарах объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров, закупаемых в основном компаниями общепита, сообщает «Коммерсант».

По оценкам председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана, многие импортеры пива потеряли до 90% своего ассортимента из-за ограничений на поставки из Чехии, Германии, Бельгии и других «недружественных» стран. Пошлины на пиво выросли в 10 раз.

Участники рынка считают, что поставки пива из Доминиканы — скорее вынужденное решение из-за повышения импортных пошлин. По их словам, Доминикана входит в число стран, не имеющих пивных традиций. Кроме того, из-за дорогой логистики не стоит рассчитывать, что такие напитки будут значительно дешевле по цене.

Ретейлеры ожидают, что спрос потребителей будет переключаться на пиво локального производства, а также на продукцию из Азии и стран ближнего зарубежья. Так, по данным государственной таможенной службы КНР, в 2024 году поставки пива из этой страны в Россию выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн.

В 2024 году производство пива в России увеличилось на 10,3% в годовом выражении, до 788,9 млн декалитров (дал). Лидерами по приросту стали сидр, пуаре и медовуха и пивные напитки.