В России выросло производство пива

В 2024 году производство пива в России увеличилось на 10,3% в годовом выражении, до 788,9 млн декалитров (дал). Лидерами по приросту стали сидр, пуаре и медовуха (было выпущено 14,3 млн дал, что на 43,8% больше показателя за 2023 год) и пивные напитки (плюс 22,5%, до 119,2 млн дал). Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Увеличение производства пива связано с введением реестра пивоваров и обелением этого сегмента рынка.

Суммарно в прошлом году было произведено 922,6 млн дал пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Остального спиртного было выпущено 188,1 млн дал.

Розничные продажи пива в отчетный период выросли на 6,7%, до 726,6 млн дал. Так, продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 23,6%, до 12,3 млн дал, пивных напитков — на 14,9%, до 103,5 млн дал.

Суммарный объем розничных продаж пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи составил 842,5 млн дал, остального спиртного — 26,9 млн дал.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить рекламу безалкогольного пива. Был разработан соответствующий законопроект.