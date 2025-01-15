В России могут запретить рекламу безалкогольного пива

Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива на ТВ и радио в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Для такой рекламы просят ввести такие же ограничения, как и для алкогольного пива. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект внесет глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициативу уже поддержали в ряде фракций, отмечая, что такие ролики побуждают употреблять алкоголь.

Как пояснил изданию Ярослав Нилов, статистика показывает регулярный рост потребления россиянами слабоалкогольных напитков, в частности пива. Этому, по его словам, способствует реклама, которая преподносит напиток как безопасный для здоровья, но на самом деле употребление безалкогольного пива, как и обычного, негативно сказывается на внутренних органах человека.

Из пояснительной записки к законопроекту: Реклама безалкогольного пива сегодня должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров. В то же время, на наш взгляд, она является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов и к ней должны быть предъявлены те же требования, которые установлены для пива.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов также считает, что реклама безалкогольного пива вызывает ассоциации с алкогольной продукцией. Он напомнил, что легализация рекламы безалкогольного пива произошла сравнительно недавно, однако акцент в ней сделан на употреблении пива как такового. Поэтому вполне уместно будет рассмотреть дополнительные ограничения, считает эксперт.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. По его мнению, отдельно стоит запретить упоминание алкогольных брендов.

Напомним, с января по август 2024 года розничные продажи безалкогольного пива, вина, сидра увеличились на 22−60%. Интерес к таким напиткам поддерживается за счет спроса со стороны молодых покупателей.