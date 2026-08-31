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31.08.2026 в 12:20

В России выпустили крем, который привлекает комаров

Он может подарить внимание тем, кто все лето был его незаслуженно лишен

Рынок средств от насекомых развивается в одном направлении — сделать человека менее привлекательным для комаров. Производитель средств контрацепции и лубрикантов решил посмотреть на привычную категорию с обратной стороны и создать экспериментальный продукт для тех, кого комары обычно обходят вниманием.

Исследования показывают, что из-за особенностей химического состава запаха кожи одних людей насекомые могут выбирать в десятки раз чаще других. Пока одни получают повышенное внимание, других комары практически игнорируют. В этом их поведение не так уж сильно отличается от людей.

В основе крема — ароматическая композиция, имитирующая отдельные летучие компоненты естественного запаха человеческой кожи, на которые ориентируются комары при поиске человека. Формула усиливает запаховые сигналы, а не маскирует их.

В России выпустили крем, который привлекает комаров В России выпустили крем, который привлекает комаров В России выпустили крем, который привлекает комаров
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