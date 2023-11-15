В России предложили разрешить наружную рекламу отечественных вин

В России нужно разрешить наружную рекламу отечественной винодельческой продукции, заявил председатель комитета по наружной рекламе, член координационного совета «Деловой России», исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян на Дне взаимодействия с государственными органами власти в рамках Национального рекламного форума (НРФ), который прошёл 14 ноября в Москве. Спикер отметил важность инициатив по поддержке российских брендов и рассказал о работе над законодательными инициативами, озвученными в сентябре на установочном заседании комитета по наружной рекламе.

«Мы видим острую необходимость в поддержке именно наших, российских производителей вин, и просим поддержать инициативу в части допуска продукции российского виноделия к распространению на объектах наружной рекламы», — сказал Мирзоян. Он отметил, что сейчас российские потребители покупают французские и итальянские вина, потому как ранее была разрешена реклама алкогольной продукции, и иностранные бренды «этим пользовались и вкладывались в своё продвижение, поэтому их знают».

Участники дискуссии поддержали данную инициативу, отметив, что, снятие регулятором ограничения по рекламе российских вин станет «огромным шагом» в сторону развития отечественного производства.

В октябре правительство РФ одобрило законопроект, который допускает размещение рекламы на билбордах российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино. Изначально поправки предусматривали разрешение на размещение рекламы конкретных брендов, однако правительство отклонило этот пункт «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

При этом в кабмине отметили, что «необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции».

Мирзоян напомнил, что в 2022 году рекламная отрасль наряду с другими секторами российской экономики в полной мере ощутила уход с отечественного рынка большей части зарубежных компаний. B 2023 году ситуация стабилизировалась, в том числе за счёт принятых мер по импортозамещению, включая поддержку производственных процессов. Однако, по словам Мирзояна, «мало что делалось в сфере рекламной поддержки отечественной продукции».

В этой связи отраслевой комитет «Деловой России» провёл «всесторонний анализ» полученных запросов от участников рынка, общественных организаций, представителей муниципалитетов, актуализировал законодательные инициативы и разработал предложения об изменениях в ряд статей закона «О рекламе», указал спикер.

В частности, среди других инициатив «Деловой России» — внесение изменений в статью о финансовых услугах.

«Важно чётко определить размер и смысл дисклеймеров, уменьшить количество текста, сделать его ясным и понятным конечному потребителю», — пояснил Мирзоян.

Спикер добавил, что также необходимо внести поправки, касающиеся возможности анонсов спортивных соревнований с указанием логотипов букмекерских организаций. Это позволит увеличить финансирование массового, любительского и профессионального российского спорта.

Резюмируя сказанное, Мирзоян и участники дискуссии подчеркнули важность государственной поддержки отраслевых инициатив и отечественных брендов в сфере рекламы, что «позволит обеспечить производственный и технологический суверенитет России».

В рамках деловой программы НРФ'7, который проходит в Москве с 13 по 17 ноября, состоялся День взаимодействия с государственными органами власти. Главными спикерами встречи стали заместитель руководителя ФАС России и председатель Координационного совета по рекламе при МСАП Карина Таукенова, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян, президент АКАР, председатель Комитета по предпринимательству в сфере рекламы ТПП РФ Сергей Пискарев.