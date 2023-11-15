Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai
Павел Молянов
Фестиваль нового дизайна СРЕДА

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.11.2023 в 09:00

В России предложили разрешить наружную рекламу отечественных вин

Инициатива стимулирует винодельческую отрасль

Роберт Мирзоян

В России нужно разрешить наружную рекламу отечественной винодельческой продукции, заявил председатель комитета по наружной рекламе, член координационного совета «Деловой России», исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян на Дне взаимодействия с государственными органами власти в рамках Национального рекламного форума (НРФ), который прошёл 14 ноября в Москве. Спикер отметил важность инициатив по поддержке российских брендов и рассказал о работе над законодательными инициативами, озвученными в сентябре на установочном заседании комитета по наружной рекламе.

«Мы видим острую необходимость в поддержке именно наших, российских производителей вин, и просим поддержать инициативу в части допуска продукции российского виноделия к распространению на объектах наружной рекламы», — сказал Мирзоян. Он отметил, что сейчас российские потребители покупают французские и итальянские вина, потому как ранее была разрешена реклама алкогольной продукции, и иностранные бренды «этим пользовались и вкладывались в своё продвижение, поэтому их знают».

Участники дискуссии поддержали данную инициативу, отметив, что, снятие регулятором ограничения по рекламе российских вин станет «огромным шагом» в сторону развития отечественного производства.

В октябре правительство РФ одобрило законопроект, который допускает размещение рекламы на билбордах российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино. Изначально поправки предусматривали разрешение на размещение рекламы конкретных брендов, однако правительство отклонило этот пункт «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

При этом в кабмине отметили, что «необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции».

Мирзоян напомнил, что в 2022 году рекламная отрасль наряду с другими секторами российской экономики в полной мере ощутила уход с отечественного рынка большей части зарубежных компаний. B 2023 году ситуация стабилизировалась, в том числе за счёт принятых мер по импортозамещению, включая поддержку производственных процессов. Однако, по словам Мирзояна, «мало что делалось в сфере рекламной поддержки отечественной продукции».

В этой связи отраслевой комитет «Деловой России» провёл «всесторонний анализ» полученных запросов от участников рынка, общественных организаций, представителей муниципалитетов, актуализировал законодательные инициативы и разработал предложения об изменениях в ряд статей закона «О рекламе», указал спикер.

В частности, среди других инициатив «Деловой России» — внесение изменений в статью о финансовых услугах.

«Важно чётко определить размер и смысл дисклеймеров, уменьшить количество текста, сделать его ясным и понятным конечному потребителю», — пояснил Мирзоян.

Спикер добавил, что также необходимо внести поправки, касающиеся возможности анонсов спортивных соревнований с указанием логотипов букмекерских организаций. Это позволит увеличить финансирование массового, любительского и профессионального российского спорта.

Резюмируя сказанное, Мирзоян и участники дискуссии подчеркнули важность государственной поддержки отраслевых инициатив и отечественных брендов в сфере рекламы, что «позволит обеспечить производственный и технологический суверенитет России».

В рамках деловой программы НРФ'7, который проходит в Москве с 13 по 17 ноября, состоялся День взаимодействия с государственными органами власти. Главными спикерами встречи стали заместитель руководителя ФАС России и председатель Координационного совета по рекламе при МСАП Карина Таукенова, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян, президент АКАР, председатель Комитета по предпринимательству в сфере рекламы ТПП РФ Сергей Пискарев.

Россия российские вина Роберт Мирзоян
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.