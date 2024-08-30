В России удвоилось количество турецких fashion-брендов

К концу 2024 года в России будут работать 24 основанных в Турции fashion-бренда. В начале 2022 года их было 11, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Nikoliers.

К 2022 году в России уже были представлены турецкие fashion-продавцы — LC Waikiki, Colin’s, DeFacto, Koton, которые сейчас активно расширяются. В 2023 году в Россию пришло еще восемь сетей, включая Club, NetWork, Mudo и Oxxo.

LC Waikiki за это время открыла в стране ещё 28 магазинов, увеличив точки продаж до 37. В Colin’s сообщили, что в 2022 году открыли в РФ шесть новых магазинов, в 2023 году — уже 15, а в 2024 году — еще пять, увеличив общее число розничных точек до 193. За 2021−2023 годы выручка Collin’s в России приросла на 48%, LC Waikiki — на 64%.

Эксперты отмечают, что продавцы одежды, аксессуаров и обуви из Турции выиграли от ухода с российского рынка западных компаний. Однако не все смогли найти свою нишу в стране — так спустя год после открытия не выдержали конкуренции магазины Ipekyol и Twist, которые развивала компания «Джамилько».

Ранее стало известно, что в России открылся турецкий аналог IKEA — Kelebek. Таам представлена мягкая и корпусная мебель, матрасы, текстиль, предметы для декора и товары для сада.