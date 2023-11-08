Турецкие бренды столкнулись с трудностями на российском рынке

Турецкие бренды одежды, вышедшие на российский рынок, столкнулись с трудностями и начинают пересматривать стратегию работы. Новые бренды не смогли стать популярными в стране, том числе из-за низкой маркетинговой активности, сообщает «Коммерсант».

Дистрибутор «Джамилько» закрыл единственные в стране магазины турецких Ipekyol и Twist. Они открылись осенью 2022 года в торговом центре «Афимолл» в Москве. Оба бренда представлены в среднем ценовом сегменте

Кроме того, Fiba Retail вывела на российский рынок турецкие Club, NetWork, Mudo и Oxxo. Источник издания на рынке торговой недвижимости знает об обеспокоенности некоторых собственников торговых центров слабыми показателями по посещаемости и выручке части магазинов новых турецких марок.

Эксперты говорят о слабой известности новых турецких брендов из-за низкой маркетинговой активности и высокой конкуренции с российскими одежными сетями, активно вкладывающимися в маркетинг и расширение ассортимента. Кроме того, конкурировать приходится и с турецкими брендами, такими как Koton и LC Waikiki, давно присутствующими на российском рынке и имеющими своего лояльного покупателя.