Российский бизнес не спешит пользоваться возможностью вдвое увеличить количество сверхурочных часов. Несмотря на то что с сентября 2026 года работодателям разрешили привлекать сотрудников к дополнительной работе до 240 часов в год вместо прежних 120, воспользоваться новыми правилами готовы только 10% компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Большинство опрошенных компаний не собираются увеличивать переработки: среди небольшого бизнеса таких 69%, среди крупного — 53%, а среди среднего — 49%. Еще 35% участников исследования пока не определились с решением.

Наиболее заинтересованными в новых возможностях оказались представители транспортно-логистической и складской отраслей. Именно там дополнительная нагрузка на действующих сотрудников может стать одним из способов справиться с нехваткой персонала.

Среди компаний, готовых пересмотреть подход к сверхурочной работе, лидирует средний бизнес: увеличить количество переработок намерены 12% организаций с численностью от 100 до 1 тыс. сотрудников. Среди крупных компаний этот показатель составляет 9%, среди небольших — всего 8%.

Одной из причин осторожности работодателей остается необходимость подготовить документы и выполнить дополнительные требования. В частности, возможность увеличения сверхурочной нагрузки должна быть закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Кроме того, предусмотрены требования к медицинским осмотрам работников.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей рассчитывают, что новые правила станут более востребованными в 2027 году, когда завершится подготовка необходимой нормативной базы.

При этом увеличение лимита не дает работодателям права произвольно продлевать рабочий день. Для привлечения к сверхурочной работе по-прежнему необходимо согласие сотрудника. Для отдельных категорий работников действуют дополнительные гарантии и ограничения, а для занятых на работах с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 лимит остался прежним — 120 часов в год.

Таким образом, возможность работать больше появилась, но воспользоваться ею готова лишь небольшая часть бизнеса. Пока подавляющее большинство российских компаний предпочитает не превращать новые законодательные послабления в дополнительную нагрузку на персонал.