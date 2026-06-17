Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.06.2026 в 13:30

В России снизились реальные доходы предпринимателей

Все денежные доходы жителей страны в первом квартале превысили 30 трлн рублей

В первом квартале 2026 года доходы россиян от предпринимательской деятельности составили 2,145 трлн руб. (в первом квартале 2025 года — 2,114 трлн руб.). В номинальном выражении доходы владельцев бизнеса выросли за год на 1,5%. Реальные доходы предпринимателей сократились на 4,2%. Таковы расчеты института «Центр развития» Высшей школы экономики, проведенные на основе Росстата.

В Торгово-промышленной палате России называют номинальный рост доходов предпринимателей на 1,5% видимостью благополучия, которую съедает инфляция. Две трети микро- и малых предприятий завершили первый квартал этого года без прибыли или ушли в убыток, пишет Forbes.

Все денежные доходы россиян в первом квартале 2026 года достигли 30,215 трлн руб. (в первом квартале 2025 года — 27,822 трлн руб.). Номинальный прирост доходов составил 8,6%, реальный прирост — 2,5%.

За первые три месяца 2026 года россияне потратили 17,615 трлн руб. на покупку товаров, 6,012 трлн руб. — на оплату услуг.

доходы Предприниматели
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.