В России снизились реальные доходы предпринимателей

В первом квартале 2026 года доходы россиян от предпринимательской деятельности составили 2,145 трлн руб. (в первом квартале 2025 года — 2,114 трлн руб.). В номинальном выражении доходы владельцев бизнеса выросли за год на 1,5%. Реальные доходы предпринимателей сократились на 4,2%. Таковы расчеты института «Центр развития» Высшей школы экономики, проведенные на основе Росстата.

В Торгово-промышленной палате России называют номинальный рост доходов предпринимателей на 1,5% видимостью благополучия, которую съедает инфляция. Две трети микро- и малых предприятий завершили первый квартал этого года без прибыли или ушли в убыток, пишет Forbes.

Все денежные доходы россиян в первом квартале 2026 года достигли 30,215 трлн руб. (в первом квартале 2025 года — 27,822 трлн руб.). Номинальный прирост доходов составил 8,6%, реальный прирост — 2,5%.

За первые три месяца 2026 года россияне потратили 17,615 трлн руб. на покупку товаров, 6,012 трлн руб. — на оплату услуг.