В России резко увеличилось количество онлайн-магазинов

В 2023 году число интернет-магазинов в России увеличилось на 18 тыс., в 2024-м — на 22 тыс., в 2025-м — на 46 тыс. С 2022-го по 2025 год количество онлайн-магазинов в стране выросло на 86 тыс., до 190 тыс. Об этом пишет РБК.

По данным Торгово-промышленной палаты России, в 2025 году число зарегистрированных новых доменов, на которых были развернуты продающие сайты, увеличилось на 12% по сравнению с 2024 годом, до 9,8 тыс.

Рост числа интернет-магазинов связан со снижением маржинальности торговли на маркетплейсах из-за повышения комиссий и сопутствующих расходов. Предприниматели переходят к продаже товаров напрямую потребителям, без участия посредников. При этом сделать свой сайт и подключить платежи с логистикой не сложнее, чем начать торговать на маркетплейсе.

Сами предприниматели называют плюсами собственного сайта клиентскую базу, возможность выстраивать долгосрочные отношения с покупателями и персонализировать продажи, сообщает Shopper's.

Ранее стало известно, что в 2025 году компании из сферы e-commerce зарегистрировали почти 9,8 тыс. новых доменов, что на 12% больше, чем годом ранее. Особенно быстро растут доменные зоны .shop и .store.