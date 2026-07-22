Бизнес предложил ввести льготную ипотеку для покупки помещений под ПВЗ

Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) предложила ввести льготную коммерческую ипотеку для покупки помещений под пункты выдачи заказов (ПВЗ) и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, предприниматели смогут получать займы до 5 млн рублей на приобретение помещений площадью до 50 кв. м. Ассоциация предлагает субсидировать процентную ставку до уровня 5−7% и совместно с Минстроем и «Дом.РФ» разработать механизм предоставления такой поддержки.

Воспользоваться программой, по предложению МАРМП, смогут владельцы ПВЗ, которые обязуются работать в приобретенном помещении не менее года. По мнению ассоциации, мера позволит снизить расходы бизнеса в небольших населенных пунктах, где аренда остается одной из наиболее значимых статей затрат.

Предварительно МАРМП оценивает затраты на поддержку около 10 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов в 3,3−3,9 млрд рублей в год. В организации считают, что льготная ипотека поможет предпринимателям перейти от аренды к владению коммерческой недвижимостью и частично стабилизировать их расходы.