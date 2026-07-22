Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.07.2026 в 10:40

Бизнес предложил ввести льготную ипотеку для покупки помещений под ПВЗ

МАРМП предлагает субсидировать ставку до 5–7% и оценивает расходы на поддержку предпринимателей в 3,9 млрд рублей в год

Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) предложила ввести льготную коммерческую ипотеку для покупки помещений под пункты выдачи заказов (ПВЗ) и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, предприниматели смогут получать займы до 5 млн рублей на приобретение помещений площадью до 50 кв. м. Ассоциация предлагает субсидировать процентную ставку до уровня 5−7% и совместно с Минстроем и «Дом.РФ» разработать механизм предоставления такой поддержки.

Воспользоваться программой, по предложению МАРМП, смогут владельцы ПВЗ, которые обязуются работать в приобретенном помещении не менее года. По мнению ассоциации, мера позволит снизить расходы бизнеса в небольших населенных пунктах, где аренда остается одной из наиболее значимых статей затрат.

Предварительно МАРМП оценивает затраты на поддержку около 10 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов в 3,3−3,9 млрд рублей в год. В организации считают, что льготная ипотека поможет предпринимателям перейти от аренды к владению коммерческой недвижимостью и частично стабилизировать их расходы.

бизнес ПВЗ МАРМП
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.