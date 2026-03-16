В России предложили увеличить объем соцрекламы против кибермошенников

Социальная реклама должна стать ключевым инструментом профилактики телефонного и онлайн-мошенничества. Преступники переходят к более агрессивным методам, в том числе вовлекают граждан в совершение тяжких преступлений, поэтому важно усиливать просветительскую работу через СМИ и цифровые платформы. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Сегодня, по словам эксперта, уже активно работают антифрод-системы и правоохранительные органы, однако информационная профилактика остается недооцененным ресурсом. Расширение кампаний по повышению финансовой грамотности и цифровой безопасности, уверен Машаров, поможет уберечь граждан от потери средств и вовлечения в преступные схемы.

«Требуется максимальный охват информирования населения посредством телевидения, радио, печатных и электронных изданий, социальных сетей», — отметил Машаров. Он подчеркнул, что борьба с мошенничеством требует системной государственной поддержки — увеличения финансирования и расширения программ социальной рекламы.

Ранее сенатор Сергей Карякин разработал поправки в закон о рекламе, согласно которым блогеры с большой аудиторией должны будут размещать социальную рекламу не реже одного раза в месяц.