14.11.2025 в 09:10

В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева

Сервис позволит заселяться в гостиницы и подтверждать возраст без документов

1

В России появится платформа биометрических сервисов «Мигом», рассчитанная на повседневное использование. О запуске новой системы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

Платформа была представлена вице-премьеру Дмитрию Григоренко на форуме «Цифровые решения» в Москве. В ее основе лежит использование данных Единой биометрической системы для упрощенного доступа к государственным и коммерческим услугам.

В набор предоставляемых услуг «Мигом» вошли сервисы беспаспортного заселения в гостиницы, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ускоренной посадки на поезд. Также доступны решения для самообслуживания в МФЦ, подтверждения возраста при покупке товаров «18+» и ряд других функций. Часть сервисов уже работает, остальные проходят тестирование.

Параллельно ведется разработка услуг быстрой посадки на поезд и самолет. По словам генерального директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, их планируют запустить в эксплуатацию в 2026 году.

По данным разработчиков, «Мигом» станет альтернативой бумажным документам и заметно сократит время обслуживания пользователей. Для всех сервисов предусмотрена единая точка подключения и управление согласиями через инфраструктуру «Госуслуг».

Визуальный стиль и интерфейс платформы «Мигом» разработаны студией Артемия Лебедева. Дизайн опирается на кабинетные и качественные исследования и анализ мирового опыта внедрения биометрических решений.

Логотип платформы выполнен в виде «динамичной и крепкой» надписи. В буквах скрыта метафора скорости передачи информации от пользователя и обратно в виде направленных друг на друга лучей. «Уверенность и массивность символов говорят о надежности. Молния дополнительно подчеркивает скорость работы», — отмечают авторы концепции.

Для трансляции идеи в рамках коммуникационной стратегии были созданы две креативные рамки слоганов. Одна — имиджевая, доносящая эмоциональные преимущества. Вторая — продуктовая, показывающая примеры использования платформы «Мигом».

В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева

У платформы также есть свой маскот по имени Миг. Креаторы отмечают, что он динамичный и устойчивый одновременно, живой и яркий — как огонек.

В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева В России появится биометрическая платформа «Мигом». Её дизайн разработала студия Лебедева
Брендинг
