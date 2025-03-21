В России могут запретить покупать квартиры за наличку

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить оплачивать наличными сделки по покупке жилья на вторичном рынке. Мера позволит избежать мошеннических схем, из-за которых покупатели и продавцы зачастую теряют и сами объекты, и денежные средства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет (СК).

Поводом для соответствующего обращения Союза стала информация, что в Москве и во многих регионах участились случаи мошенничества при совершении сделок по покупке или продаже жилой недвижимости. Наличный расчет является одним из факторов, формирующих условия для использования таких схем.

Основная проблема сделок при таком способе оплаты — отсутствие каких-либо следов передачи денег. К примеру, таким способом могут проходить «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает. Кроме того, наличные часто используются и в тех транзакциях, когда владелец квартиры не осознает, что продает ее под давлением мошенников, говорится в письме.

Сейчас, по оценкам Союза рынка недвижимости, более 10% сделок проходит с использованием наличных средств. В 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета. Ежегодно потери физических лиц от них составляют 10−20 млрд руб.

При этом изменения не затронут сделки с квартирами в новостройках.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что наличные деньги являются законным платежным средством в России. В связи с этим исключение их из сделок по купле-продаже жилья эксперт назвал радикальной и преждевременной мерой.

Ранее сообщалось, что женщины обычно откладывают деньги на покупку недвижимости и путешествия, а мужчины, кроме жилья, предпочитают копить на автомобили и заботу о здоровье.