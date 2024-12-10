Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.12.2024 в 13:12

Чаще всего россияне копят на недвижимость, автомобили и путешествия

Жилье — главная цель накоплений и для мужчин, и для женщин

1

Женщины обычно откладывают деньги на покупку недвижимости и путешествия, а мужчины, кроме жилья, предпочитают копить на автомобили и заботу о здоровье. Таковы данные специалистов краудлендинговой платформы JetLend, их публикует «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, что 89% инвесторов имеют финансовые цели. Так, они есть у 87% опрошенных женщин и 90% мужчин. Главной целью представителей обоих полов остается недвижимость. Её указали 33% женщин и 27% мужчин.

Помимо жилья, женщины копят на путешествия (8%), а мужчины предпочитают откладывать средства на автомобили и поддержание здоровья (5% и 6% соответственно).

Согласно данным исследования, женщины инвестируют более осторожно, чем мужчины. Представители сильного пола преимущественно вкладывают средства в акции (50%), облигации (29%) и банковские депозиты (23%). Женщины распределяются приоритеты немного иначе: 44% инвестируют в акции, 35% — в депозиты, а 22% — в облигации.

Ранее сервис Moneyman сообщал, что в следующем году 79% россиян хотят делать накопления. Годом ранее показатель составлял 73%. Не намерены откладывать средства 3% опрошенных, в 2023 году об этом заявляли 4% респондентов.

автомобили Недвижимость Путешествия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.