Чаще всего россияне копят на недвижимость, автомобили и путешествия

Женщины обычно откладывают деньги на покупку недвижимости и путешествия, а мужчины, кроме жилья, предпочитают копить на автомобили и заботу о здоровье. Таковы данные специалистов краудлендинговой платформы JetLend, их публикует «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, что 89% инвесторов имеют финансовые цели. Так, они есть у 87% опрошенных женщин и 90% мужчин. Главной целью представителей обоих полов остается недвижимость. Её указали 33% женщин и 27% мужчин.

Помимо жилья, женщины копят на путешествия (8%), а мужчины предпочитают откладывать средства на автомобили и поддержание здоровья (5% и 6% соответственно).

Согласно данным исследования, женщины инвестируют более осторожно, чем мужчины. Представители сильного пола преимущественно вкладывают средства в акции (50%), облигации (29%) и банковские депозиты (23%). Женщины распределяются приоритеты немного иначе: 44% инвестируют в акции, 35% — в депозиты, а 22% — в облигации.

Ранее сервис Moneyman сообщал, что в следующем году 79% россиян хотят делать накопления. Годом ранее показатель составлял 73%. Не намерены откладывать средства 3% опрошенных, в 2023 году об этом заявляли 4% респондентов.