В России предлагают ввести блокировку за кибербуллинг в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает необходимым ввести в российские соцсети систему блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование. Свое предложение он направил генеральному директору «ВКонтакте» Владимиру Кириенко, пишет ТАСС.

В частности, он предлагает дополнить функционал «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Дзена» возможностью жалобы на навязчивое преследование, буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях.

При первом нарушении предлагается блокировать пользователей на 3 дня, а в случае повторного нарушения — давать вечный бан без возможности восстановления учетной записи.

Ранее мы писали, что VK выпустила социальную рекламу с актрисой Кристиной Асмус в главной роли ко Дню борьбы с кибербуллингом. По сюжету героиня Асмус спасается от сетевого агрессора, который каждым новым нажатием на клавиши компьютерной клавиатуры создает всё большую опасность для девушки.