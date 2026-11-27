Минцифры совместно с представителями российской IT-отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Подзаконные акты к закону № 243-ФЗ размещены для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое регулирование должно повысить безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создать условия для развития отечественных технологий. Основные положения документов планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года.

Согласно законодательству, российские ИИ-модели могут получить два статуса — суверенный или национальный. Первый предполагает, что модель полностью разработана в России. Для национальных моделей допускается использование зарубежных решений с открытым исходным кодом, однако их существенные характеристики должны определяться российским разработчиком.

Для национальных моделей Минцифры предлагает установить дополнительные требования. В частности, разработчик должен самостоятельно контролировать существенные характеристики модели и иметь возможность свободно дообучать ее, в том числе изменяя функциональность и свойства.

Присвоение статусов будет проходить в несколько этапов. Сначала модель проверят на соответствие требованиям законодательства и культурному контексту. Проведение экспертизы предлагается поручить независимой испытательной лаборатории — Институту системного программирования Российской академии наук.

После получения экспертного заключения разработчик должен будет подать заявление в Минцифры. Ведомство проверит документы и направит их на согласование с органами безопасности. Окончательное решение о присвоении статуса примет правительственная комиссия по цифровому развитию по представлению подкомиссии по ИИ.

Модели, получившие соответствующий статус, внесут в специальный реестр Минцифры. Предполагается, что он будет находиться в открытом доступе. Суверенные и национальные модели также смогут рассчитывать на приоритетный доступ к мерам государственной поддержки.

Отдельный документ регулирует доступ разработчиков к государственным данным для обучения таких моделей. Компании смогут использовать готовые наборы информации, а также направлять запросы на предоставление данных, которых пока нет в каталогах. Доступ не будет распространяться на персональные сведения и информацию, составляющую охраняемую законом тайну. При этом обе категории моделей должны хранить и обрабатывать данные на территории России.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило проект национального плана внедрения ИИ.