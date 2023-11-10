VK выпустила ролик о кибербуллинге с Кристиной Асмус

VK выпустила социальную рекламу с актрисой Кристиной Асмус в главной роли ко Дню борьбы с кибербуллингом, который стартует 11 ноября.

По сюжету героиня Асмус спасается от сетевого агрессора, который каждым новым нажатием на клавиши компьютерной клавиатуры создает всё большую опасность для девушки.

«Слова в интернете могут ранить, в наших силах это остановить», — говорится в ролике.

VK разместила видео на информационном портале kiberbulling.net. Там собраны советы экспертов-психологов и рекомендации для жертв, свидетелей или инициаторов травли. Кроме того, пользователи могут узнать об инструментах внутри соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисов «VK Клипы» и «VK Знакомства», которые позволят защитить себя в сети.

На портале размещён счётчик количества пользователей, которые выступили против травли в сети и сказали #неткибербуллингу.

«День борьбы с кибербуллингом» — ежегодная информационная кампания, посвящённая борьбе с травлей в сети и за её пределами. В этому году акция проходит в пятый раз. Впервые она появилась в 2019 году по инициативе VK.

Ранее «VK Добро» и «Дети Mail.ru» провели опрос и выяснили, что 38% родителей поддерживают ребёнка при кибербуллинге. 19% самостоятельно мониторят комментарии под постами детей.