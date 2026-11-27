Британское управление по рекламным стандартам (ASA) запретило три рекламных объявления шоколада Tony’s Chocolonely, которые появлялись в верхней части поисковой выдачи на сайте супермаркета Sainsbury’s. Регулятор установил, что оплаченные размещения нарушают действующий в стране запрет на онлайн-рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

Объявления показывались по запросу «шоколад»: три батончика Tony’s Chocolonely занимали первые позиции выдачи. Карточки содержали фотографии продуктов, цены, кнопку добавления в корзину и пометку Sponsored. Бренд подтвердил, что заплатил Sainsbury’s за повышение видимости товаров в результатах поиска.

Tony’s Chocolonely настаивала, что покупатели и без продвижения могли увидеть эти товары в обычной выдаче, поскольку сами искали шоколад. Однако ASA решила, что оплата за более высокую позицию превращает товарную карточку в рекламное объявление. Все три батончика регулятор отнес к категории продуктов с высоким содержанием жиров, сахара или соли, для рекламы которых в интернете действуют ограничения.

Запрет на платную онлайн-рекламу таких продуктов в Великобритании вступил в силу 5 января 2026 года. Он распространяется не только на баннеры и рекламу в социальных сетях, но и на оплаченные поисковые размещения на сайтах ретейлеров. При этом обычные, неоплаченные товарные карточки под это ограничение не подпадают.

Ранее ASA запретило рекламу M&M's с участием Желтого персонажа бренда, посчитав ее нарушающей правила продвижения продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.