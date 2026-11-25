Парламент Австралии принял закон Digital Duty of Care, обязывающий интернет-платформы самостоятельно выявлять и пресекать распространение вредоносного контента, а также устранять функции сервисов, которые могут представлять опасность для пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Документ заменит действовавшую ранее систему отдельных отраслевых правил и кодексов. Закон вступит в силу через год. За несоблюдение требований компаниям грозят штрафы до 5% глобального оборота или 109 млн австралийских долларов (около $72 млн) — в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Для крупнейших технологических компаний потенциальные взыскания могут достигать десятков миллиардов долларов.

Закон распространяется на контент, который «поощряет или пропагандирует враждебное отношение к женщинам или гендерному равенству», побуждает к преступления, опасным трюкам или другим действиям, способным причинить серьезный вред.

Кроме того, документ расширяет полномочия регулятора. В частности, надзорные органы смогут использовать анонимные аккаунты под вымышленными именами для проверки работы платформ и расследования возможных нарушений.

Новый закон продолжает курс Австралии на усиление регулирования цифровой среды. В 2025 году страна первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Кроме того, власти планируют обязать крупные интернет-компании платить лицензионные сборы за использование новостного контента.