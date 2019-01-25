В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

Сенаторы разработали законопроект, согласно которому в России с 1 февраля 2020 года вводится платная регистрация мобильных телефонов, ноутбуков и других устройств с выходом в интернет, сообщает РБК.

Проект закона, автором которого выступили парламентарии во главе с первой замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, обязывает производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Отмечается, что речь идет о регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильного до счетчиков ЖКХ.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — пояснила Бокова.

Отмечается, что физлица смогут самостоятельно регистрировать гаджеты, купленные за границей, на сайте госуслуг. Плата за регистрацию не превысит 100 рублей, а данные будут храниться в базах подведомственного Россвязи института, отметили авторы инициативы.

Регистрировать гаджеты нужно будет в течение нескольких месяцев, в противном случае оператор должен будет блокировать устройства, предварительно предупредив пользователя. Для уже используемых телефонов авторы документа предлагают ввести «амнистию», которая продлится от 3 до 5 лет, после чего устройство будет заблокировано.

Не попадут под действие закона и въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.Закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, утверждают его авторы. Бюджет России теряет от неуплаты налогов при нелегальном ввозе мобильников порядка 16,6 млрд рублей.

Участники рынка в целом инициативу поддерживают, но отмечают, что при ее введении нельзя спешить. Изначально нужно провести несколько тестов, после которых станет ясно, успеют ли операторы донастроить сети к 2020 году.

«С точки зрения качества связи инициатива по регулированию IMEI полезна. Такой подход применяется регуляторами в других странах присутствия компаний группы», — сказала представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева, добавив, что внедрение подобной инициативы должно проходить поэтапно, «без стрессов для рынка».