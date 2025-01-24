В России могут ввести ГОСТ на суши и роллы

В России предложили ввести ГОСТ, устанавливающий конкретные требования к качеству, технологии приготовления и санитарным нормам для суши и роллов. Такая мера позволит повысить качество и безопасность продукции, сообщают «Известия».

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, он обратился в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева. По словам депутата, в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью рынка общественного питания в РФ. Однако вместе с ростом спроса участились и случаи обращений россиян, связанных с качеством и безопасностью такой продукции.

Особую обеспокоенность, по словам Диденко, вызывают факты массовых отравлений из-за несоблюдения санитарных норм, использования недоброкачественных ингредиентов и отсутствия контроля за процессом приготовления. Проблема становится особенно актуальной в связи с тем, что продукты для приготовления суши и роллов — рыба, морепродукты, яйца — зачастую не подвергаются какой-либо термической обработке. Это повышает риск для здоровья потребителей, подчеркнул парламентарий.

По его словам, введение ГОСТа поможет создать единые требования к ингредиентам, технологиям приготовления и условиям хранения, что минимизирует риски для здоровья потребителей.

Участники рынка не видят в инициативе целесообразности, так как в ГОСТе, по их мнению, невозможно прописать все виды суши и роллов. Кроме того, участники рынка назвали документ избыточным, так как суши и роллы и так должны соответствовать требованиям технических регламентов, а их приготовление регулируется СанПиНом.

В ближайшее время в России появится ГОСТ на шаурму. Новый стандарт должен установить четкие требования к шаурме по всей цепочке производства: от начала изготовления до момента продажи.