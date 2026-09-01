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01.09.2026 в 10:50

На остановках больше нельзя продавать вейпы и сигареты

С 1 сентября запрет распространился на остановки всех видов общественного транспорта в городах и пригородных зонах

С 1 сентября в России запрещена розничная продажа табачных изделий, никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта.

Закон, расширяющий действующие ограничения, был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года.

Поправки внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Ранее такие ограничения действовали на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитена. Теперь запрет распространяется на остановки всех видов общественного транспорта в городах и пригородных зонах.

Исключение предусмотрено для торговых точек, расположенных на остановках, если они являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте.

Россия запрет
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