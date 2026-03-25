25.03.2026 в 11:44

В отношении «Леста Игры» начато взыскание долгов на 11 млрд рублей

Исполнительные производства могут затруднить продажу активов студии

В отношении структур видеоигровой студии «Леста Игры» начато взыскание задолженности на сумму свыше 11 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФССП России. Основное исполнительное производство возбуждено в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси» и связано с взысканием средств в пользу государственного бюджета.

Согласно материалам ведомства, объем требований по данному юрлицу составляет 11,4 млрд руб. Кроме того, отдельное исполнительное производство возбуждено в отношении ООО «Леста» на сумму 239,7 млн руб.

В компании заявили, что происходящее не оказывает влияния на операционную деятельность и планы по развитию проектов, включая ключевые игровые продукты. При этом источники «Ъ» допускают, что взыскания могут быть связаны с попыткой вернуть недополученные средства в рамках национализации активов.

Ранее Арбитражный суд Москвы зафиксировал вывод средств со счетов студии после введения обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. В частности, речь шла о финансировании игрового фестиваля, на который был перечислен аванс в размере 150 млн руб.

Эксперты отмечают, что наличие исполнительных производств может существенно осложнить продажу активов «Лесты», находящихся под управлением Росимущества. При этом сумма требований сопоставима с годовой выручкой компании, что в случае единовременного взыскания может привести к дефолту и банкротству. Хотя текущая активность по найму персонала указывает на сохранение операционной устойчивости в среднесрочной перспективе, говорят собеседники «Ъ».

