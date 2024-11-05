В офисе каждой пятой компании живут домашние животные

В 19% компаний сообщили, что у них в офисе живут рыбки, кошки и другие домашние животные. Каждый девятый работодатель заводит их целенаправленно, следует из опроса SuperJob.

У 8% работодателей животные появились случайно, 11% компаний приобрели их. Целенаправленно питомцев чаще заводят для офисов банков (15%) и IT-компаний (13%). В представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 10%).

Чаще всего в офисах живут рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики. Питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Интересно отметить, что за последние три года питомцев в офисах стало больше: в 2021 году таких работодателей было всего 9%. Во время пандемии коронавируса обитателей офисных живых уголков сотрудники разбирали по домам.

По итогам прошлого года в России выросли затраты на домашних животных. Их стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару и грумеру на регулярной основе.