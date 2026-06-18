Российские FMCG-ретейлеры сократили открытие новых магазинов

В январе-марте 2026 года 200 крупнейших FMCG-сетей России ввели 282,5 тыс. кв. м новых торговых площадей, подсчитали в Infoline. Показатель снизился на 36,4% год к году и оказался самым низким для первого квартала с 2011 года. Данные приводит «Коммерсантъ».

Снижение инвестиционной активности затронуло большинство крупных игроков рынка. По данным Infoline, у «Магнита» объем новых площадей сократился на 65,6%, до 36,6 тыс. кв. м, у X5 — на 39%, до 98,9 тыс. кв. м. Сеть «Красное & Белое» впервые за время своего развития сократила количество торговых точек. Исключением стала ГК «Лента», нарастившая площади за счет расширения географии присутствия.

Старший директор CMWP Андрей Шувалов отмечает заметное снижение спроса продуктовых ретейлеров на торговые помещения и не исключает, что по итогам 2026 года ввод новых продуктовых магазинов может сократиться на 20−30%. В Infoline связывают осторожность сетей со снижением потребительского спроса и ростом издержек бизнеса.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов указывает, что ретейлеры сталкиваются с удорожанием финансирования, строительства и оснащения объектов, а также с дефицитом кадров. По его словам, сохраняющаяся активность сосредоточена преимущественно в компактных форматах магазинов. Согласно данным Infoline, 94,3% чистого прироста площадей в первом квартале обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры.

Директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина отмечает, что сети также сокращают размеры новых объектов. Если раньше под супермаркеты арендовали помещения площадью от 400 кв. м, то сейчас этот показатель зачастую вдвое меньше.

Дополнительное давление на традиционную розницу оказывает рост онлайн-продаж. Оборот рынка e-grocery в первом квартале достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9% год к году.