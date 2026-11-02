В «Максе» запустили продвижение через VK AdBlogger

Продвигать товары, услуги и проекты в национальном мессенджере «Макс» теперь можно через платформу VK AdBlogger. Сервис позволяет рекламодателям размещать интеграции в публичных каналах, а их авторам — получать доход от рекламы. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе мессенджера.

Для запуска кампании рекламодателю необходимо зарегистрировать личный кабинет, указать реквизиты, пополнить баланс, выбрать подходящего автора и загрузить рекламный креатив. Искать каналы можно с помощью фильтров по тематике, числу подписчиков и наличию отметки «А+». Каталог также предоставляет статистику и аналитику площадок.

Авторам для участия в рекламной программе нужно зарегистрироваться на VK AdBlogger, добавить свой канал и указать стоимость размещения. После этого они смогут получать предложения от рекламодателей.

По словам генерального директора «Макса» Фарита Хусноярова, за месяц тестирования к платформе присоединились более 5 тыс. авторов мессенджера. Сейчас в мессенджере насчитывается свыше 650 тыс. публичных каналов с совокупной аудиторией более 390 млн подписчиков.

В начале октября «Макс» дал возможность предпринимателям и авторам контента размещать таргетированную рекламу в каналах через кабинет «VK Рекламы» и «Яндекс Директ».

За июль — октябрь 2026 года выручка «Макса» от бизнес-сервисов и рекламы превысила 700 млн руб.