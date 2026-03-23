Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.03.2026 в 13:45

В Лондоне появится парк развлечений по мотивам Minecraft

Первые развлекательные зоны появятся в 2027 году

В Лондоне в 2027 году планируют открыть тематический парк по мотивам Minecraft. Новый проект под названием Minecraft World предложит посетителям американские горки, интерактивные приключения и масштабные игровые зоны, оформленные в фирменном «блочном» стиле, сообщает Engadget.

Парк станет частью комплекса Chessington World of Adventures — известного парка развлечений с собственным зоопарком. Создатели обещают «полное погружение» в атмосферу игры: гостей ждут тематические магазины, рестораны и разнообразные активности.

Разработкой занимаются Mojang Studios совместно с Merlin Entertainments — одним из крупнейших операторов парков развлечений в мире. Проект оценивается в $70 млн.

Кроме того, поклонников ждут и другие офлайн-проекты. Уже в мае в Буэнос-Айрес откроется интерактивное мероприятие Minecraft Experience: Moonlight Trail. Это ночное приключение на свежем воздухе, где участники смогут исследовать знакомые биомы, добывать ресурсы, сражаться с мобами и выполнять задания.

Юлия Топольская
Minecraft
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.