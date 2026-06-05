Atomic Heart в «Пятёрочке»: как студия PromtHub встроила продукты в игровую вселенную

Команда ИИ-студии PromtHub рассказала Sostav о создании серии роликов для коллаборации игры Atomic Heart и сети магазинов «Пятёрочка»: как команда интегрировала реальные продукты с фирменной упаковкой в стилизованный игровой мир, сохранила узнаваемость бренда и выстроила гибридный пайплайн на стыке 3D, нейросетей и композитинга.
Задача
«Креативная основа кампании была разработана агентством TEAMMATE совместно с нами: вся визуальная часть строилась вокруг эстетики игры. Нам нужно было адаптировать этот мир под рекламный формат и органично встроить в него реальные продукты. Мы сделали два тизера и три кружка для Telegram с персонажами из игры. В каждом видео интегрировали продукт с фирменным стилем, дизайном и упаковкой», — говорит Али Ализаде, управляющий PromtHub.
Главная задача заключалась в том, что продукт должен был оставаться узнаваемым в каждом кадре. При этом товар не должен был выглядеть как отдельный рекламный элемент, вставленный поверх сцены. Было важно, чтобы он естественно существовал внутри стилизованного мира.
Идея и визуальная концепция
Команда строила проект на стыке двух языков: эстетики игры и продуктовой рекламы. С одной стороны, важно было сохранить стилизованный игровой мир, его атмосферу, пластику форм, характерный свет и узнаваемость персонажей. С другой — сделать изображение достаточно чистым, контролируемым и понятным для рекламного ролика.
На этапе креатива агентство собирало мудборды, формировали стиль и тестировали стилистику, чтобы понять, как будут сочетаться персонажи, продукт, магазинная среда и ИИ-визуал.
С самого начала было понятно, что этот проект нельзя собрать одними генерациями. Atomic Heart уже имеет сильную визуальную систему, а продукты «Пятёрочки» требуют точности в брендинге. Поэтому каждая сцена проходила несколько этапов контроля.
Гибридный пайплайн: 3D, ИИ и композитинг
«В этом проекте мы соединяли 3D, нейросети, трекинг, композитинг и ручную доработку. Разбивали процесс на этапы, где каждый инструмент отвечал за свою часть задачи. Сначала мы делали превиз — быстрые генерации помогали определить композицию, камеру и действие в кадре», — Александр Гедз, ИИ-художник PromtHub.
После этого часть сцен агентство собирало на основе 3D-макетов: с геометрией, светом, перспективой и контролируемым пространством. Поверх этой основы накладывали ИИ-рендер, а затем завершали кадр через композ и трекинг. Например для первого тизера команда полностью собрала замок кейса в 3D, анимировали его и уже затем интегрировали в сгенерированную сцену. Это позволило удержать форму, перспективу, движение камеры и свет.
Отдельное техническое решение использовали для сцены с рукой Нечаева. Сначала записали реальное видео со щелчком пальцев, затем взяли это движение за основу и наложили на него нужную текстуру через ИИ. Так нам удалось сохранить естественную пластику жеста и при этом встроить его в стилистику ролика.
Трудности возникали и в эпизодах с персонажами. Клиенту было важно, чтобы пространство магазина соответствовало 3D-рендерам, поэтому команда не могла позволить нейросети свободно менять интерьер, перестраивать его логику или добавлять лишние детали.
Интеграция продукта
Самой сложной частью проекта стала интеграция реального продукта в видео. Именно здесь нейросети чаще всего ошибались: объект «плыл», менялась форма упаковки и пропадали детали брендинга. Для рекламного ролика такие ошибки критичны. Там, где нейросеть теряла точность, команда подключала трекинг, композ и CG-элементы.
Особенно сложными были эпизоды, где продукт находился в движении или взаимодействовал с персонажами. В таких кадрах нужно было одновременно сохранить стилистику Atomic Heart, корректную форму упаковки, масштаб объекта и читаемость бренда. Поэтому команда фиксировала ключевые параметры сцены, а после генерации вручную дорабатывала те детали, где ИИ терял точность.
Работа с персонажами
Сначала создавался базовый референсный образ. После этого фиксировали пропорции, материалы и ключевые детали: металл, кожу, пластику формы, свет и общий характер изображения.
«Чтобы избежать типичных нейросетевых глюков, мы использовали жесткий reference-based подход: повторно применяли одни и те же референсы, фиксировали композицию, задавали ограничения на изменение лица, формы и масштаба. Затем вручную правили мимику, эмоции, детали и стабильность образа», — Станислав Че, AI-художник PromtHub.
Итоги
Главным итогом проекта стало то, что нам удалось не разочаровать фанатов игры и сделать достойный визуальный релиз громкой коллаборации. Агентство TEAMMATE переживало, стоит ли использовать AI в проекте с широко известной игрой, у которой уже есть собственный узнаваемый стиль и форма. Но в итоге благодаря комбинации инструментов и детальной проработке сцен все удалось. Ролики завирусились в социальных сетях и вызвали бурную позитивную реакцию фан-клуба.
Яна Лютаревич, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка»:
Наш главный вызов заключался в том, чтобы создать не рекламную вставку, а полноценный игровой нарратив. Мы сознательно отказывались от логики «внедрения» продукта, заменяя ее логикой «встраивания» бренда в эстетику и механику вселенной. Наша задача была трансформировать восприятие «Пятёрочки» из внешнего рекламодателя в естественный элемент игровой среды, объединяя реальный пользовательский опыт с виртуальным. Только тогда коллаборация перестает быть раздражителем и становится частью удовольствия и игры.
Наталья Маришина, старший арт-директор TEAMMATE:
Весь процесс шёл через жесткое согласование — от статичных генераций каждого кадра до финальной анимации. Добиться такого качественного и управляемого результата, работая только с ИИ, было бы крайне сложно: слишком много нюансов в пластике персонажей, мимике, свете, продукте. Но поэтапная постгенерация и ручная доводка позволили получить именно то, что мы задумали.
Состав творческой группы:
«Пятерочка» (клиент)
Директор по стратегическому маркетингу: Андрей Егоров
Руководитель управления трейд-маркетинга: Марина Рождественская
Руководитель направления ключевых акций: Елена Глотова
Менеджер по организации и запуску акций: Милена Петрова
Руководитель группы брендов категории «Готовая Еда»: Святослав Борисовский
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Яна Лютаревич
Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова
Руководитель направления интернет-маркетинга: Елена Баталова
Менеджер по бренд-маркетингу: Дарья Метликина
Менеджер направления бренд-коммуникаций: Дмитрий Корнеев
TEAMMATE (агентство)
СЕО/CD: Роман Рязанов
Senior Project Manager: Ксения Станкевич
Account Director: Елена Секирина
Influence Marketing Lead: Николай Гриценко
Senior Copywriter [ Marvelous ]: Анастасия Чаева
Senior Art Director [ Marvelous ]: Наталья Маришина
CCO Marvelous Group: Артем Синявский
PromtHub (ИИ-студия)
Арт-директор: Али Ализаде
Генеральный продюсер: Иван Столетов
Продюсер: Денис Марейно
ИИ-художник: Александр Гедз
ИИ-художник: Максим Шаталов
ИИ-художник: Станислав Че
ИИ-художник: Геля Чи
Композитинг: Максим Фомин