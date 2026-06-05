Atomic Heart в «Пятёрочке»: как студия PromtHub встроила продукты в игровую вселенную

Команда ИИ-студии PromtHub рассказала Sostav о создании серии роликов для коллаборации игры Atomic Heart и сети магазинов «Пятёрочка»: как команда интегрировала реальные продукты с фирменной упаковкой в стилизованный игровой мир, сохранила узнаваемость бренда и выстроила гибридный пайплайн на стыке 3D, нейросетей и композитинга.

Задача

«Креативная основа кампании была разработана агентством TEAMMATE совместно с нами: вся визуальная часть строилась вокруг эстетики игры. Нам нужно было адаптировать этот мир под рекламный формат и органично встроить в него реальные продукты. Мы сделали два тизера и три кружка для Telegram с персонажами из игры. В каждом видео интегрировали продукт с фирменным стилем, дизайном и упаковкой», — говорит Али Ализаде, управляющий PromtHub.

Главная задача заключалась в том, что продукт должен был оставаться узнаваемым в каждом кадре. При этом товар не должен был выглядеть как отдельный рекламный элемент, вставленный поверх сцены. Было важно, чтобы он естественно существовал внутри стилизованного мира.

Идея и визуальная концепция

Команда строила проект на стыке двух языков: эстетики игры и продуктовой рекламы. С одной стороны, важно было сохранить стилизованный игровой мир, его атмосферу, пластику форм, характерный свет и узнаваемость персонажей. С другой — сделать изображение достаточно чистым, контролируемым и понятным для рекламного ролика.

На этапе креатива агентство собирало мудборды, формировали стиль и тестировали стилистику, чтобы понять, как будут сочетаться персонажи, продукт, магазинная среда и ИИ-визуал.

С самого начала было понятно, что этот проект нельзя собрать одними генерациями. Atomic Heart уже имеет сильную визуальную систему, а продукты «Пятёрочки» требуют точности в брендинге. Поэтому каждая сцена проходила несколько этапов контроля.

Гибридный пайплайн: 3D, ИИ и композитинг

«В этом проекте мы соединяли 3D, нейросети, трекинг, композитинг и ручную доработку. Разбивали процесс на этапы, где каждый инструмент отвечал за свою часть задачи. Сначала мы делали превиз — быстрые генерации помогали определить композицию, камеру и действие в кадре», — Александр Гедз, ИИ-художник PromtHub.

После этого часть сцен агентство собирало на основе 3D-макетов: с геометрией, светом, перспективой и контролируемым пространством. Поверх этой основы накладывали ИИ-рендер, а затем завершали кадр через композ и трекинг. Например для первого тизера команда полностью собрала замок кейса в 3D, анимировали его и уже затем интегрировали в сгенерированную сцену. Это позволило удержать форму, перспективу, движение камеры и свет.

Отдельное техническое решение использовали для сцены с рукой Нечаева. Сначала записали реальное видео со щелчком пальцев, затем взяли это движение за основу и наложили на него нужную текстуру через ИИ. Так нам удалось сохранить естественную пластику жеста и при этом встроить его в стилистику ролика.

Трудности возникали и в эпизодах с персонажами. Клиенту было важно, чтобы пространство магазина соответствовало 3D-рендерам, поэтому команда не могла позволить нейросети свободно менять интерьер, перестраивать его логику или добавлять лишние детали.

Интеграция продукта

Самой сложной частью проекта стала интеграция реального продукта в видео. Именно здесь нейросети чаще всего ошибались: объект «плыл», менялась форма упаковки и пропадали детали брендинга. Для рекламного ролика такие ошибки критичны. Там, где нейросеть теряла точность, команда подключала трекинг, композ и CG-элементы.

Особенно сложными были эпизоды, где продукт находился в движении или взаимодействовал с персонажами. В таких кадрах нужно было одновременно сохранить стилистику Atomic Heart, корректную форму упаковки, масштаб объекта и читаемость бренда. Поэтому команда фиксировала ключевые параметры сцены, а после генерации вручную дорабатывала те детали, где ИИ терял точность.

Работа с персонажами

Сначала создавался базовый референсный образ. После этого фиксировали пропорции, материалы и ключевые детали: металл, кожу, пластику формы, свет и общий характер изображения.

«Чтобы избежать типичных нейросетевых глюков, мы использовали жесткий reference-based подход: повторно применяли одни и те же референсы, фиксировали композицию, задавали ограничения на изменение лица, формы и масштаба. Затем вручную правили мимику, эмоции, детали и стабильность образа», — Станислав Че, AI-художник PromtHub.

Итоги

Главным итогом проекта стало то, что нам удалось не разочаровать фанатов игры и сделать достойный визуальный релиз громкой коллаборации. Агентство TEAMMATE переживало, стоит ли использовать AI в проекте с широко известной игрой, у которой уже есть собственный узнаваемый стиль и форма. Но в итоге благодаря комбинации инструментов и детальной проработке сцен все удалось. Ролики завирусились в социальных сетях и вызвали бурную позитивную реакцию фан-клуба.

Яна Лютаревич, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка»: Наш главный вызов заключался в том, чтобы создать не рекламную вставку, а полноценный игровой нарратив. Мы сознательно отказывались от логики «внедрения» продукта, заменяя ее логикой «встраивания» бренда в эстетику и механику вселенной. Наша задача была трансформировать восприятие «Пятёрочки» из внешнего рекламодателя в естественный элемент игровой среды, объединяя реальный пользовательский опыт с виртуальным. Только тогда коллаборация перестает быть раздражителем и становится частью удовольствия и игры.

Наталья Маришина, старший арт-директор TEAMMATE: Весь процесс шёл через жесткое согласование — от статичных генераций каждого кадра до финальной анимации. Добиться такого качественного и управляемого результата, работая только с ИИ, было бы крайне сложно: слишком много нюансов в пластике персонажей, мимике, свете, продукте. Но поэтапная постгенерация и ручная доводка позволили получить именно то, что мы задумали.

Состав творческой группы:

«Пятерочка» (клиент)

Директор по стратегическому маркетингу: Андрей Егоров

Руководитель управления трейд-маркетинга: Марина Рождественская

Руководитель направления ключевых акций: Елена Глотова

Менеджер по организации и запуску акций: Милена Петрова

Руководитель группы брендов категории «Готовая Еда»: Святослав Борисовский

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Яна Лютаревич

Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова

Руководитель направления интернет-маркетинга: Елена Баталова

Менеджер по бренд-маркетингу: Дарья Метликина

Менеджер направления бренд-коммуникаций: Дмитрий Корнеев

TEAMMATE (агентство)

СЕО/CD: Роман Рязанов

Senior Project Manager: Ксения Станкевич

Account Director: Елена Секирина

Influence Marketing Lead: Николай Гриценко

Senior Copywriter [ Marvelous ]: Анастасия Чаева

Senior Art Director [ Marvelous ]: Наталья Маришина

CCO Marvelous Group: Артем Синявский

PromtHub (ИИ-студия)



Арт-директор: Али Ализаде

Генеральный продюсер: Иван Столетов

Продюсер: Денис Марейно

ИИ-художник: Александр Гедз

ИИ-художник: Максим Шаталов

ИИ-художник: Станислав Че

ИИ-художник: Геля Чи

Композитинг: Максим Фомин